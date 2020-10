AC/DC lanzó una nueva canción, "Shot in The Dark"

AC/DC está de regreso. A través de un video, la banda ha confirmado la vuelta al ruedodel cantante Brian Johnson, el guitarrista Angus Young, el baterista Phil Rudd, el bajista Cliff Williams y Stevie Young en segunda guitarra. El 13 de noviembre se publicará el nuevo álbum, Power Up. Y como anticipo la banda lanzó hoy el tema "Shot in The Dark".

"Shot in the Dark" es un rock directo y preciso, un impacto al corazón de los amantes de la banda en particular y del rock en general. Adictiva, una primera escucha no hará otra cosa que llevarnos a volver a esucharla una y otra vez, ¿hasta la salida del nuevo disco?

Después de meses de especulaciones en relación a su reencuentro para la grabación de material coescrito por el guitarrista fundador Malcolm Young antes de su muerte en 2017, la icónica formación despertó el furor de sus fans con varios avisos en redes sociales.

Como anticipo, la banda compartió un video de "Shot in The Dark" que muestra su icónico logotipo iluminado con neón y amplificadores de fondo. En otra imagen, también se puede ver la alineación reunida de Angus Young, Stevie Young, Johnson, Rudd y Williams para esta nueva etapa, junto a un irónico mensaje: "Cuidado. Riesgo de electrocución. No abrir".

Para el álbum la banda se reunió con el productor Brendan OBrien, quien dirigió Black Ice en 2008 y Rock 0r Bust en 2014. "AC/DC grabó doce nuevas canciones para el disco, manteniendo con orgullo su sonido característico y todas sus poderosas señas de identidad", anuncia el comunicado de prensa que difundió su compañía discográfica.

Para este lanzamiento además se aprecia en sus publicaciones y sitios oficiales una nueva estética. Días atrás, la banda hizo una campaña en redes que anticipaban estas novedades.

A medida que la era digital avanza y el formato físico tiende a extinguirse (más allá del aumento en la venta de vinilos e, incluso, de cassettes) algunos buscan nuevos atractivos para tentar a los consumidores a la compra de CD. Y AC/CD será uno de estos casos.

En una edición especial para fanáticos, Power UP tendrá una tirada de ejemplares que vendrán con un botón que encenderá el logo de neón de AC/DC mientras suene el tema "Shot In The Dark" en su propio parlante. Además, las prestaciones clásicas de las ediciones de lujo, como un vinilo de 180 gramos y un libro de 20 páginas con imágenes inéditas.

La Nación