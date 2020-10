Nati Jota tiene coronavirus: "Empecé a sentir que no olía bien"

Nati Jota se suma a la larga lista de personajes de la farándula argentina con coronavirus. La influencer reveló en Twitter que se hizo un hisopado luego de perder el gusto y olfato y dio positivo.

"Che di covid+. Ayer empecé a sentir q no olía bien y los gustos y eso. Hoy me hisopé. Toy bien. Pero una re paja", expresó Nati con su mejor estilo millennial.

Si bien la mayoría de seguidores le desearon una pronta recuperación, otros le siguieron los pasos y destacaron que la periodista estuvo en varios programas de televisión los días anteriores.

A través de sus historias de Instagram, Nati contó cómo se dio cuenta que tenía Covid y mostró un video que le mando a su familia en el que huele una botella de lavandina y no le siente olor.

"Estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar, no puedo nada... Estuve hablando con mi médico, que me va a seguir la evolución y si Dios quiere, en unos días tendré el alta", manifestó. Además, aseguró que no tiene fiebre, pero que se siente un "poco caída" y tiene tos.

En Twitter también expresó sus ganas de donar plasma en cuanto se recupere y le pidió consejos a sus seguidores.

