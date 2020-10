El Senado trata pliegos de jueces y una ley de paridad de género en medios

El Senado inició esta tarde su segunda sesión virtual de esta semana para el tratamiento de las designaciones de una treintena de nuevos jueces, fiscales y defensores públicos en distintos puntos del país y de una ley que busca establecer paridad de género en los medios de comunicación audiovisuales.

Cambios

En el inicio del plenario, los senadores aprobaron por unanimidad el expediente que establece que, además de las autoridades del Senado y el personal afectado al desarrollo de la sesión, puedan estar presentes en el recinto dos senadores por el bloque de la mayoría, dos por la primera minoría y uno por cada uno de los demás bloques.

En representación de la oposición, Humberto Schiavoni reiteró no obstante los cuestionamientos a la aprobación de la prórroga de las sesiones virtuales con el argumento de que se votó sin la mayoría especial de los dos tercios.

"No es necesaria la unanimidad pero sí los dos tercios porque se está modificando el reglamento de la Cámara", aseguró el senador por Misiones.

A raíz de los cambios aprobados, la sesión se desarrolla con la presencia de más senadores en el recinto

"No se modificó el reglamento", afirmó el senador del oficialismo Mario Pais, y agregó este protocolo "vino para quedarse" ya que "es importante para que el Congreso siga funcionando y siga respondiendo a la sociedad que nos votó en una emergencia".

A la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las autoridades de cámara que participan de manera presencial desde que comenzaron las sesiones remotas (Claudia Ledesma, Maurice Closs, Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado) se sumaron esta semana los senadores de Cambiemos Esteban Bullrich, Clara Vega y Julio Martínez.

También ocuparon sus bancas los senadores del Frente de Todos, Jorge Taiana y Anabel Fernández Sagasti.

Los temas

En la sesión se dará tratamiento a los pliegos de 30 nuevos jueces, fiscales y defensores públicos que recibieron aval de la Comisión de Acuerdos y un proyecto de ley sobre paridad de género en medios de comunicación que deberá luego ser enviado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El proyecto sobre equidad en los medios cuenta con un fuerte apoyo de periodistas argentinas, quienes lanzaron hoy una campaña a través de Twitter para reclamar su aprobación.

Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Colectivo de Periodistas Argentinas también se apoyó la iniciativa, en reclamo de la "democratización de la comunicación".

También se discutirá en el Senado una propuesta que prevé la formación integral en Ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible para las personas que se desempeñen en la función pública, con especial énfasis en el cambio climático.

Legisladores, sin dólar ahorro

El Senado aprobó esta tarde una resolución para establecer la prohibición de compra del denominado dólar ahorro para legisladores y autoridades de la cámara hasta el rango de director general, durante una sesión especial de carácter remoto.

En el plenario conducido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los senadores aprobaron por 64 votos positivos y uno negativo la medida, que se adoptó en forma conjunta con la Cámara de Diputados, cuyo plenario avaló la norma en su sesión del miércoles.

En el inicio de la sesión, el senador del Frente de Todos Mario Pais expresó que se trata de "dar una señal a la sociedad en momentos en que estamos todos preocupados" por la pandemia de coronavirus.

"Existe una pérdida de reservas que ya recibimos muy menguadas, por lo tanto nos autoimponemos esta restricción para dar señal a que todos debemos contribuir a que se fortalezca nuestro sistema", consideró.

Télam

El senador de la oposición Juan Carlos Romero, el único miembro de Cambiemos que votó en contra de la norma, consideró que es una decisión que implica una forma de discriminación hacia los legisladores.

"Creen que flagelándonos o castigándonos, la gente nos va a dar mayor aceptación y no es así. La gente está enojada con la política porque no hemos podido resolver la pobreza y no somos capaces de encontrar posturas de consenso que nos permitan resolver los problemas", sostuvo antes de votar en contra.

La resolución se adoptó con el argumento de que "el Poder Ejecutivo Nacional ha implementado, de manera complementaria, determinados mecanismos a los efectos de asegurar la sostenibilidad del mercado cambiario argentino y asegurar el flujo de divisas para proteger la inversión y el empleo argentino", en base a lo que estipula la iniciativa aprobada.

"Que la sociedad en su conjunto ha acompañado esta visión solidaria, efectuando un esfuerzo sustancial para sustentar estas políticas públicas y que resulta oportuno que senadores y diputados adopten una posición similar a los efectos de dar sustentabilidad a estas políticas que tienen como objetivo dar previsibilidad al mercado cambiario para apoyar el normal desarrollo de la economía del país", agregó la resolución.