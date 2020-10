La angustia de Anamá Ferreira tras dar positivo de coronavirus: “Me estuve cuidando"

Angustia, desazón, sorpresa, miedo. Algunas de las sensaciones que los famosos que se han contagiado de coronavirus han manifestado al ver el resultado positivo de su test de COVID-19. En el caso particular de Anamá Ferreira, quien lamentablemente se acaba de sumar a la extensa lista de figuras que contrajeron coronavirus, la sensación de bronca fue la que predominó por haberse contagiado a pesar de haberse cuidado tanto.

Las alarmas se encendieron el martes pasado, cuando Nati Jota anunció a través de sus redes sociales que se había contagiado de coronavirus. Como Anamá comparte trabajo con ella en el panel de El show de los escandalones, los sábados por América, consultó con su médico personal, quien le recomendó que se realizara el hisopado.

La reconocida ex modelo brasileña contó a Teleshow que el miércoles por la noche recibió el resultado del hisopado: positivo. “La verdad que pensé que no tenía nada porque no tengo nada (en referencia a los síntomas). Solo un poco de dolor de cabeza en estos días, pero no lo relacioné con el COVID porque todo el mundo dice que le falta el olfato y esas cosas”, explicó Anamá.

Afortunadamente, está transitando la enfermedad sin mayores complicaciones: “Gracias a Dios no tuve falta de aire, dolor de garganta, tos ni nada de eso”.

De todas formas, no puede evitar lamentarse porque, según su testimonio, a lo largo de los más de 200 días de cuarentena que lleva la Argentina, ella tomó todos los recaudos necesarios para cuidar su salud, pero no logró esquivar el virus.

“La verdad que me estuve cuidando 202 días. Yo cuido a los demás, voy a los lugares con barbijo, salgo a caminar, hago mis 12 kilómetros diarios a Palermo y vuelvo a mi casa y no me saco el barbijo. Pero bueno, me tocó y si Dios quiere y la Virgen, ya va a pasar. Estoy bien, no tengo síntomas. Debe ser así… Le estoy poniendo el pecho a las balas. Ya pasará…”, concluyó.

Luego, realizó una publicación en su cuenta en Instagram para llevarle tranquilidad a sus más de 90 mil seguidores, y nuevamente resaltó su desazón por haberse contagiado a pesar de los cuidados exhaustivos: “Estoy muy bien, sin sentir nada raro, y seguro voy a estar bien. Siempre estuve cuidándome y cuidando a los demás, pero no podemos saber cómo nos infectamos. Ahora es rezar a Dios y pedir que sea leve”.

Lussich, Nati Jota, manifestó su angustia tras dar positivo en el test de coronavirus: “Desde que empezó esto siempre me imaginé, sobre todo cuando eran pocos los que lo tenían, el momento de decir: ‘Bueno, me hisopé…’ Me lo imaginé tipo cuando te imaginás que ganás un Martín Fierro, que pensás cómo lo vas a agradecer y después no te sale decirlo”.

Entonces, explicó por qué decidió realizarse el hisopado: “Ayer empecé a sentir que me costaba oler. Y, hablando con mi familia, me fui a oler la lavandina. Y después comía y yo trataba de decir: ‘Sí, le siento el gusto’. Mmm.... Era como que mordía carne y podía ser cualquier otra cosa. Así que hoy a la mañana me fui a hisopar y me dio positivo”.

En referencia a los síntomas y su estado de ánimo, expresó: “Tengo un poco de tos, pero no es tos seca... No quiero decir tampoco que es una tos mojada, pero va por ahí. Estoy re bien igual. Solamente estoy un poco deprimida, les digo la verdad. Más allá de que estoy caída y estoy medio larvi ahí en el sillón, ustedes me ven que estoy bien. Pero estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar...¡No puedo nada!”.

Infobae