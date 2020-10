Autonomistas y Demócratas conforman la Unión Electoral Centro Derecha

Mediante un comunicado el Partido Autonomista y el Partido Demócrata invitaron a todas las fuerzas políticas a conformar la Unión Electoral Centro Derecha como alternativa electoral, para los próximos comicios, ofreciendo la defensa y el respeto por la democracia y sus instituciones.

“Vemos con preocupación que desde hace varias décadas el país viene transitando un rumbo político, económico y social equivocado. La decadencia parece no tener fin”, inicia diciendo el comunicado.

Por un lado nos gobierna un régimen demagógico, que no respeta las instituciones, que se referencia en la dictaduras cubana y venezolana, que privilegia la impunidad de unos y niega la justicia a otros dentro de un marco de caos económico total y de imitación de las libertades constitucionales, so pretexto de una cuarentena que no tiene fin y que se ha convertido en la más larga del mundo, serial clara de la ineptitud gubernamental para solucionar un problema sanitario.

Por otro lado, quienes se autoerigen en la única oposición, han demostrado que no supieron solucionar los problemas reales de los argentinos. Si bien hubo ciertos avances y se respetaron instituciones, también articularon una maraña de regulaciones que asfixiaron la economía, incrementaron una agobiante presión impositiva y promueven o votan en el Congreso las mismas leyes corporativas que hundieron al país.

Frente a este cuadro de situación nosotros creemos en la libertad, en su sentido más amplio, en una economía abierta, inserta en el mundo y estamos en contra de que se siga cayendo en el facilismo de solucionar un déficit fiscal monstruoso con la creación de nuevos impuestos, sino todo lo contrario, con la eliminación de muchos de ellos, para generar empleo y progreso genuino.

Reina la inseguridad. Se privilegian los derechos de los delincuentes en vez del de las víctimas, se fomenta la usurpación en vez de defenderse la propiedad privada y se manipula la justicia para que haya más y más impunidad.

El país se encuentra inmerso en una profunda grieta que debemos desterrar cerrando heridas pasadas y mirando un futuro promisorio que debe construirse sobre la base de la dignidad de las personas, la iniciativa privada y el rediseño de un estado al servicio del pueblo y no de sus gobernantes.

La Argentina fue un milagro de crecimiento cuando la gobernaron representantes de nuestras fuerzas históricas. La fórmula fue sencilla: el respeto a las leyes inspiradas en la Constitución de 1853. Hoy necesitamos reafirmar ese mismo espíritu, rediseñando un Estado omnipresente y volviendo a la cultura del trabajo y el esfuerzo, bastardeada por un clientelismo político que, tanto el oficialismo como la oposición han sabido agrandar, a costa del sacrificio de muchos argentinos.

Es por estas razones que los partidos Autonomista y Demócrata, las dos únicas fuerzas políticas centristas con personería política a nivel nacional, junto con otros partidos políticos provinciales, hemos decidido aunar esfuerzos en la construcción de una alternativa electoral, para las próximas elecciones que sea capaz de competir en todos los distritos, ofreciendo una opción para que fructifiquen nuestras ideas, en vez de tener que optar por un mal menor.

Y en este sentido, hacemos un llamado a todas las fuerzas liberales, conservadoras y federalistas existentes o en proceso de formación, a engrosar nuestras filas para el fortalecimiento de una auténtica alternativa electoral para las próximas elecciones legislativas 2021, así como para la construcción de una fuerza nacional perdurable, con real vocación de poder.

El comunicado fue rubricado por el presidente del Partido Autonomista, José A. Romero Feris, y el presidente del Partido Demócrata, Carlos Balter.