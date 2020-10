Agradecimiento

Por José Ceschi

¡Buen día! ¡Hay tantas ocasiones para vivir agradecidos! No hay más que lograr que el corazón se asome a la vista… Michel Quoist, un sacerdote francés mundialmente conocido, escribió hace mucho tiempo sus “Oraciones para rezar por la calle”, algunas de las cuales ya conocen nuestros lectores. Hay una cosa que se titula, simplemente, “Gracias”. Le acerco algunos párrafos:

“Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido, gracias por todo lo que he visto, oído y recibido.

Gracias por el agua que me ha despabilado, el jabón bienoliente, el dentífrico que refresca la boca. Gracias por los vestidos que me protegen del frío, por su color y por su hechura. Gracias por el periódico fiel a la cita, por el chiste (primera sonrisa de la mañana), por los asuntos políticos que se van arreglando, por la justicia cumplida, por el partido de fútbol ganado. Gracias por el camión de basuras y los hombres que lo llevan, por sus gritos mañaneros y los ruidos de la calle que se despierta…

Gracias por la calle acogedora que me fue acompañando, por los escaparates de los almacenes, por los almacenes, por los coches, por los transeúntes, por toda la vida que corría rápida entre las cosas pobladas de ventanas. Gracias por la comida que me ha dado fuerzas, por el vaso de cerveza que me apagó la sed…

Gracias por los buenos días que la gente me ha dado, por los apretones de manos que di, por las sonrisas que me han brindado. Gracias por mamá que me recibe en casa, por su cariño discreto, por su silenciosa presencia. Gracias por el techo que me cobija, por la luz que me alumbra, por la radio que canta. Gracias por el informativo del mediodía, por las crónicas deportivas, por las historias con humor. Gracias por el ramillete de flores, pequeña obra maestra encima de mi casa.

Gracias por la noche apacible, gracias por las estrellas, gracias por el silencio. Gracias por el tiempo que me diste, gracias por la vida, gracias por la Gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias”.

La lista de agradecimientos es interminable. Porque es interminable el amor de Dios.

¡Hasta mañana!