Denuncia de violencia contra un conductor de TV: qué dijo en su descargo

Luego de la trascendencia que cobró el caso de supuesta violencia ejercida contra su pareja, el conductor televisivo de Corrientes Marcos Cremades formuló un descargo en el que negó las acusaciones. No obstante, se originó una causa judicial en la que interviene una fiscal Correccional.

La Justicia Correccional de Corrientes a través de la fiscal Andrea González interviene en el caso de supuesta violencia en la que se investiga la responsabilidad de Cremades en una serie de hechos ocurridos en su domicilio el domingo último.

Desde el lunes el conductor no está al frente del noticiero del canal de aire 13 Max, tras la repercusión que adquirió una serie de mensajes de voz y la fotografía de una puerta rota, que una mujer identificada como suegra del denunciado, adjudica a un hecho protagonizado por Cremades. Por esos hechos intervino la Comisaría 16° en un sumario por daños y violación de orden de restricción, informaron fuentes del caso.

En diálogo con el programa radial Corrientes en el Aire, la denunciante manifestó que los episodios de violencia se suceden desde hace varios años. Recién en las últimas horas logró tener custodia policial.

En tanto que la fiscal de la causa explicó ante la misma emisora que la causa que se investiga al conductor de Canal 13 Max es por daños y desobediencia judicial a una medida cautelar en el marco de violencia de género. Por ambas causas está imputado.

Cremades se expresó a través de una publicación en la red social Facebook:

Buenas noches recien hablo por que estoy muy dolido con todo esto. Hablan mal de mi sin saber la verdad. La gente que me conoce sabe quien soy, tengo valores y soy una buena persona. Jamas le pege a una mujer jamas. Me acusan sin saber la verdad. Todos somos malos en una historia mal contada. Les pido a mis amigos a la gente que me quiere que me ayude a seguir adelante hoy mas que nunca necesito ser valiente y aclarar la verdad. Lamento tanto que de una discucion familiar salgan a tratarme de lo peor, yo no soy lo que dicen tengo 4 hijos hermanos famila y voy del trabajo a mi casa. No me merezco tanta maldad. Y repito solo eso amigos mios Todos somos malos en una historia mal contada.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género: gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.