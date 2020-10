Periodista acusado de agredir a su expareja presentó un pedido de eximición de prisión

Luego de la denuncia de la expareja del reconocido periodista Marcos Cremades por daño contra la propiedad, desobediencia judicial y por haber violado una orden de restricción perimetral, y ante la solicitud del Ministerio Público Fiscal de su aprehensión, el conductor presentó un pedido de eximición de prisión para evitar quedar detenido. No obstante, según indicó ayer a Radio Dos la fiscal de la Correccional Nº 2 de Corrientes, Andrea González, la solicitud “estaría en trámite” ya que al tratarse de desobediencia a una denuncia por violencia de género, igualmente podría determinarse su detención por la gravedad del delito.

En este marco, en declaraciones al mencionado medio, González confirmó que hay un pedido de aprehensión emanado del Ministerio Público Fiscal para que declare, y explicó que igualmente “puede quedar libre, eso ya pasa por la determinación del juez”. En este sentido, agregó que “hay un pedido de eximición de prisión por parte de Cremades para evitar quedar detenido”, y que el mismo “está en trámite, porque si hay una desobediencia a una denuncia por violencia de género, podría determinarse su detención por la gravedad del delito”.

El hecho

El episodio que derivó en la denuncia ocurrió el domingo pasado, cuando Cremades concurrió al domicilio de su expareja en el barrio San José y -según el relato de la mujer- comenzó a golpear la puerta de acceso a la casa hasta que la rompió e irrumpió en la vivienda, propinándole insultos supuestamente bajo los efectos del alcohol. Por este hecho, se formalizó una denuncia en la Comisaría 16. Sin embargo, sobre el hombre ya pesaba una orden de restricción perimetral, originada por una denuncia del año pasado cuando -según el relato de la víctima- un domingo a la noche habría llegado alcoholizado a su departamento y la habría golpeado.

Versiones

En la jornada de ayer varios medios se hicieron eco de las declaraciones, tanto del acusado como de su expareja. En este marco, la mujer dialogó con un medio de esta Capital indicando -sobre el episodio del domingo pasado- que “los golpes eran cada vez más fuertes hasta que abrió la puerta. Yo ya estaba comunicada con la Policía, escondí el teléfono cuando estaba adentro, lo escondí porque iba a sacármelo: tenía a mi bebé en brazos y él me insultaba desde demasiado cerca”.

Agregó que “la puerta quedó rota y momentáneamente no tengo para pagar una nueva, la arreglamos como pudimos. Me siento desprotegida: él puede entrar porque se llevó uno de los juegos de llaves de la casa, del garaje y de la puerta de entrada. Si no lo detienen, se complica seguir así porque acá quedó su moto y va a querer buscarla. No tengo custodia policial, nadie nos cuida, solo hay un sereno, pero los domingos no viene”.

Por su parte, el periodista realizó su descargo a través de una publicación en su Facebook manifestando que “recién hablo porque estoy muy dolido con todo esto. Hablan mal de mí sin saber la verdad. La gente que me conoce sabe quién soy, tengo valores y soy una buena persona. Jamás le pegue a una mujer, jamás”. En su descargo continuó diciendo que “me acusan sin saber la verdad. Todos somos malos en una historia mal contada. Les pido a mis amigos, a la gente que me quiere, que me ayuden a seguir adelante hoy más que nunca necesito ser valiente y aclarar la verdad”.

(AB)