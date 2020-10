Plan comunal: 13 familias ofertaron para comprar lotes destinados sólo para casas

Como una de las alternativas para tratar de reducir el déficit habitacional en Curuzú Cuatiá, el intendente José Irigoyen junto con su equipo elaboraron un programa. Esa propuesta contempla la venta de lotes municipales para la construcción de casas familiares, pero también que lo recaudado se destine a un fondo especial para solventar medidas destinadas a mejorar las condiciones de hábitat de los pobladores. En este contexto, ayer se abrieron los sobres de la primera licitación pública.

El Concejo Deliberante local, en agosto del presente año, aprobó por unanimidad el mencionado programa comunal. De esa forma, autorizó el Ejecutivo a realizar una licitación pública para la comercialización de terrenos de dominio municipal.

Tal como informó El Litoral, a través de la norma quedó establecido, entre otras cuestiones, que los compradores no podrían ser titulares de otros inmuebles y que tendrían cinco años para construir. A su vez, fue especificado que lo recaudado sería destinado a financiar un plan para reducir el déficit habitacional.

Inclusive la ordenanza, en su artículo cuatro, estableció que los terrenos podrían ser adquiridos en un sólo pago o bien, en cuotas. En ese último caso, especificaron que el comprador debía abonar la totalidad de las cuotas para poder tomar posesión del inmueble.

Decenas de consultas

Los ediles, por medio de la misma norma, también avalaron que las bases y condiciones de la licitación pública serían fijadas por una comisión de preadjudicación.

Ese equipo estuvo conformado por la secretaria de Economía y Finanzas, Verónica Espíndola; el secretario de Gobierno, Juan López y el director de Catastro, Juan Pablo Robaina. Así fue determinado por el Ejecutivo Municipal en la resolución Nº 324 a través de la cual realizó la convocatoria pública.

“En total eran 11 los lotes y los precios oscilaban entre los 480 mil y los 680 mil pesos”, precisó Rubén Cáceres del área de Ingresos Públicos de la Municipalidad.

Tras lo cual comentó que recibieron más de 80 consultas sobre la licitación y unas 20 personas compraron los pliegos.

Y si bien ayer se presentaron 14 ofertas, una de ellas no pudo ser oficializada para así avanzar en lo que será el proceso de adjudicación. Sobre esto, Cáceres aclaró que “uno de los requisitos era que cada una de las hojas debía tener la firma del oferente y lamentablemente no cumplió con ese ítems”.

Tres vacantes

Luego, aclaró que las 13 propuestas que se presentaron estuvieron distribuidas para ocho lotes. “Por ejemplo, hay terrenos en los cuales hay tres interesados”, acotó el funcionario en diálogo con El Litoral.

Pero más allá de la cantidad de oferentes, cada una de las propuestas será evaluada por la comisión de preadjudicación que emitirá un despacho. Y en base a eso, el Ejecutivo definirá quiénes son los adjudicatarios.

Con respecto a qué sucederá con los lotes por los cuales no hubo ofertas, Cáceres indicó que “eso será motivo de análisis por parte del Municipio que podría llamar a una nueva licitación, ofrecerlos a los que no resulten adjudicados, etc. Son varias las opciones y la elegida será luego comunicada oficialmente por las autoridades”.

“Pero lo más importante es que comenzó a desarrollarse este proceso que es parte de un programa que el intendente Irigoyen junto con su equipo elaboraron para tratar de reducir el déficit habitacional. Y para esto, fue también esencial el apoyo del Concejo”, concluyó.

(CC)