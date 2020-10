Rige la prohibición de comprar dólar para los legisladores

El Senado aprobó ayer la resolución parlamentaria que prohíbe a los legisladores nacionales y autoridades hasta el rango de director general, con 64 votos positivos y uno negativo.

La resolución 12/20 fue firmada días atrás por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y su par de la Cámara Baja, Sergio Massa, luego de que el Gobierno estableciera mayores restricciones a la compra de dólar ahorro para quienes habían accedido al programa de Asistencia al Trabajo y a la producción (ATP). La misma fue avalada ayer a la tarde por la Cámara de Diputados.

Al abrir el debate, el senador del Frente de Todos, Mario Pais, expresó que se trata de “dar una señal a la sociedad en momentos en que estamos todos preocupados” por la pandemia de coronavirus.

“Existe una pérdida de reservas que ya recibimos muy menguadas, por lo tanto nos autoimponemos esta restricción para dar señal a que todos debemos contribuir a que se fortalezca nuestro sistema”, consideró.

En tanto, el titular del bloque Parlamentario Federal, el senador de la oposición Juan Carlos Romero, fue el único que votó en contra de la norma, al considerar que es una decisión que implica una forma de discriminación hacia los legisladores.

“Creen que flagelándonos o castigándonos, la gente nos va a dar mayor aceptación y no es así. La gente está enojada con la política porque no hemos podido resolver la pobreza y no somos capaces de encontrar posturas de consenso que nos permitan resolver los problemas”, sostuvo antes de votar en contra.

La resolución se adoptó con el argumento de que “el Poder Ejecutivo Nacional ha implementado, de manera complementaria, determinados mecanismos a los efectos de asegurar la sostenibilidad del mercado cambiario argentino y asegurar el flujo de divisas para proteger la inversión y el empleo argentino”.

(AG)