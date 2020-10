Qué le pidieron al Gobierno los chóferes de combis

Un grupo de chóferes de colectivos "puerta a puerta" realizaron hoy una caravana en reclamo de una habilitación para volver a trabajar. "Entregamos un petitorio y nos dijeron que nos esperan el miércoles con una respuesta. Nosotros queremos volver a trabajar. No entendemos porque se les permite trabajar a remiseros y el transporte urbano y no a nosotros. No tenemos ayuda de nadie", dijo Martínez, referente del sector.

Los chóferes volverán a marchar el miércoles, cuando esperan ser recibidos por autoridades provinciales con una respuesta a su reclamo.

Desde la Comuna de Corrientes indicaron que “se está evaluando” la habilitación del transporte “puerta a puerta” entre la Capital y Santa Ana. En agosto, el gobernador firmó un decreto que permite este tipo de permisos, dependiendo de cada intendente y de las situaciones epidemiológicas de las localidades interesadas.

“Ya tuvimos contacto con Santa Ana, que a pesar de ser otro departamento tiene una relación muy fuerte con la Capital y forma parte del área metropolitana”, aclaró Hugo Calvano, secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad, en diálogo con el matutino República de Corrientes.

El decreto firmado por Gustavo Valdés el 14 de agosto también prevé el protocolo sanitario que deberán respetar estas unidades, similar al que rige para los micros urbanos, con sólo la mitad de los pasajeros y los cuidados higiénicos para evitar contagios de covid-19. Asimismo, cada pasajero debe contar con el permiso explícito de los intendentes para ingresar a cualquier localidad.

Esta medida también depende del estado particular de la pandemia en cada localidad, para lo cual Calvano indicó la apertura de diálogo con las zonas blancas, es decir, con aquellas comunas que tienen controlados los contagios de la enfermedad pandémica. “La posibilidad está abierta para cualquier municipio, pero la idea es trabajar con las zonas blancas, es decir donde no hay circulación viral y la situación epidemiológica está controlada”, dijo Calvano.