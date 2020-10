A dónde se podrá ir en octubre y qué provincia rechaza los vuelos

Mientras se espera la confirmación del gobierno nacional, que anticipó su intención de reanudar los servicios aéreos de cabotaje entre el 12 y el 15 de octubre, las provincias se muestran receptivas a la idea, aunque la mayoría prefiere no anticiparse y dejar las definiciones para cuando finalmente se concrete la tan postergada medida.

Diez provincias adelantaron a la prensa metropolitana que tienen en mente permitir la entrada y salida de vuelos cuando los habilite Nación, ocho aseguraron que terminarán de definirlo cuando esa decisión ya esté firme y solo una, Santa Cruz, anticipó que no tiene en sus planes reanudar el servicio hasta noviembre. Cuatro provincias no respondieron a las reiteradas consultas de este medio y la Ciudad de Buenos Aires no tiene nada que decidir: el único aeropuerto porteño estará cerrado por reformas al menos hasta diciembre.

Según señalaron gobernadores y voceros, que la reactivación aérea se concrete o no dependerá de la evolución de la situación sanitaria en cada provincia. Algunas anticiparon que si bien tienen el aeropuerto listo para operar, tomarán la decisión final con los últimos números en la mano.

En Corrientes la Casa de Gobierno tiene decidido admitir vuelos, sobre a base de un protocolo que está listo. La previsión oficial en la provincia es que a mediados de este mes se reanude la actividad en el aeropuerto Piragine Niveyro.

En los últimos meses Chaco y Tierra del Fuego fueron las dos provincias que solicitaron y recibieron vuelos especiales regularmente y ya tienen definidas sus programaciones para octubre y hasta planes para noviembre. En el resto de las provincias, solo hay ideas sobre cuáles serían las frecuencias deseables.

Ahora las provincias que ya anticiparon su decisión de reabrir los aeropuertos son Salta, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Río Negro y Tierra del Fuego.

Los distritos que no oficializaron su determinación aún pero tienden a una aceptación de los vuelos son Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, Córdoba, La Pampa y Chubut.

Mientras que las gobernaciones que aún no brindaron pistas sobre su decisión en torno a los vuelos son Misiones, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y San juan.