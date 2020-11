Desagües: mantienen la limpieza de ductos y ejecutan plan de ampliación de sumideros

El plan hídrico del Municipio continúa desarrollándose con mayor agilidad en este tiempo de, paradójicamente, menos lluvias en la ciudad. Estas condiciones extraordinarias de sequía permiten avanzar con la limpieza de ductos a un ritmo mayor, pero siempre siguiendo un cronograma preestablecido. La tarea es parte de una planificación integral mucho mayor sobre un sistema complejo que exige coordinación y estrategia en su aplicación.

“Hoy tenemos dos camiones en tres turnos y se va programando por zonas. Esta semana están en cuatro o cinco y vamos atacando todo el ducto, porque no sirve de nada limpiarlo en la esquina si lo tenés atascado en el medio. Debe ser un trabajo integral”, indicó ante la consulta del El Litoral Mathías Cabrera, secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio capitalino.

En esta línea recordó que “se mapeó toda la ciudad, y en una primera etapa se hicieron las filmaciones subterráneas para conocer cómo era el sistema pluvial en la ciudad. Entonces, una vez que tuvimos todo mapeado queda más claro que para desaguar una zona determinada no podemos solo limpiar una esquina sino 100, 200 o 1.000 metros. De lo contrario el agua complicará todo”.

En resumen: “Hubo mucho estudio para entender cómo funcionaba el sistema y ahora, con estos conocimientos, tenemos todo bien aceitado con dos equipos de camiones trabajando en triple turno, y dos cuadrillas desempeñándose en doble turno en la limpieza de sumidero”.

El funcionaron destacó también que “el Municipio, al día de la fecha, tiene un mapa hidrológico de la ciudad que muestra cómo trabaja cada una de las cuencas, para dónde escurre el agua. Además, tenemos un sistema de simulación de lluvias con una determinada recurrencia, para saber, por ejemplo, en una precipitación de cien milímetros dónde quedará agua y dónde no. Tenemos un estudio más científico que nos está ayudando en eso”.

Tarea constante

Cabrera fue consultado sobre si actualmente se trabaja más en mantenimiento que en limpieza del sistema, y al respecto respondió: “En parte sí, y en parte no. El tema es que el mantenimiento no lo vas a poder trabajar hasta que termine el cien por cien de la limpieza. Estamos haciendo mantenimiento con uno de los turnos y en una parte, pero con los otros dos camiones tenemos que apuntar los cañones en limpiar lo que estaba sucio. Hay que tener en cuenta que esta tarea no se hizo nunca en la ciudad”, recordó.

Asimismo, señaló que “hay lugares en que sí se trabaja en mantenimiento, como la avenida Maipú, que se limpió de punta a punta, como la avenida Teniente Ibáñez, en lugares conflictivos. Hoy el Municipio tiene identificado ‘manchones’ en el mapa en los que el agua todavía podría quedar estancada y eso es lo que estamos atacando a la fecha. Pero siempre con un estudio serio y bien programado para saber por dónde vamos”.

Por otra parte, se le mencionó la esquina de avenida Ferré y España como un área que, en su momento, fue epicentro de las críticas tras cada abundante lluvia. “Esa esquina es emblemática, que ya se limpió, y en realidad el problema es otro. El sistema pluvial primero va hacia el puente y hace un retorno, vuelve hacia calle Roca y de esa zona va luego hacia río, Y ahí, en realidad, hay que hacer la ampliación de sumideros”, explicó.

“Es una tarea que estamos haciendo en la esquina de calles Buenos Aires y Junín, como también en La Rioja y San Martín. Hay que ampliar los sumideros porque el problema no es el agua que se acumula en el lugar, sino que toda el agua del centro, de esa cuenca, va hacia el punto más bajo que es el Cambá Cuá. En realidad es Tucumán y 9 de Julio”.

Sin embargo, “con esta ampliación de los sumideros lo que estamos haciendo es derivar el agua a los ductos, lo cual antes no pasaba. Todo escurría por superficie y se acumulaba todo en un solo punto más bajo. El problema no era que no había sumideros y ductos, sino que no se contaba con espacio suficiente para que toda el agua ingresara. Eso sumado a que se registran lluvias de muchos milímetros en muy poco tiempo”, indicó el titular de Infraestructura comunal.

Nuevas obras

“No hay que olvidarse que el sistema trabaja por presión: el agua pasa rápido por el sumidero, una parte ingresa y otra se escurre por superficie hacia las zonas más bajas. Por eso se cambiaron los sumideros y también los nexos, que eran de 300 centímetros cúbicos y se pusieron de 600 centímetros cúbicos, para que tenga mayor capacidad de escurrimiento hacia el arroyo Salamanca”, recordó Cabrera.

Al respecto anunció que “ese mismo trabajo también estamos arrancando, junto con el Ministerio de Obras y Servicio Públicos de la Provincia. Vamos a ampliar los sumideros de todo el corredor San Martín, desde España hasta la calle Mendoza. De esa manera podremos favorecer que el agua ingrese antes a los ductos y que no llegue toda junta al punto más bajo, inundándolo”.

Además, “esta ampliación de estructuras hay que hacerla hasta calle Santa Fe y en España. Debemos cambiar los ductos que tienen unos 400 centímetros cúbicos y hay que llevarlos como mínimo a 1.000 centímetros cúbicos. Esto implica romper la avenida Ferré, interrumpir el tránsito y tratar de agilizar los más posible para no generar muchos inconvenientes”.

En este sentido estimó que podrían comenzar con esas tareas a fin de año.

“La ampliación de sumideros se hizo en Buenos Aires y Junín, en donde ya hay tres nuevos; también en la esquina de La Rioja y San Martín, con dos nuevos, y ahora vamos a trabajar en San Juan y San Martín, en la zona del Correo. Siempre se arranca por la parte más baja de la cuneta y se continúa hacia arriba: el último punto será España y la avenida”, concluyó.

(GAL)