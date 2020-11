Noelia Marzol expuso a un usuario que le envió una foto sexual

Noelia Marzol recibió una foto sexual de un usuario en sus mensajes privados de Instagram, y decidió exponerlo en sus historias. Sin filtro, la actriz de Sex Virtual demostró su enojo por este tipo de contenido que más de una vez le ha llegado a su cuenta: "No aprenden más algunos".

Más de una vez Marzol dejó en claro su postura con respecto a los que confunden su trabajo actoral en la obra teatral de José María Muscari con la realidad, y esta no fue la excepción. En las últimas horas mostró en sus stories la captura de un repudiable mensaje que recibió y arrobó la cuenta desde donde le llegó la fotografía.

En la imagen se leen las palabras que le escribió un joven llamado Iván, quien la insultó y luego le mandó una imagen de su entrepierna. La bailarina se indignó al ver los mensajes y le respondió: "¿Sabés qué? Voy a publicar tu foto".

La futura esposa de Ramiro Arias cumplió con su advertencia y publicó la captura del chat: "Buen finde, no aprenden más algunos". Recordemos que en junio compartió un video que fue censurado en Instagram y aquella vez también optó por responder a las críticas: "Si mi escote te escandaliza, es problema tuyo; a mí no me interesa saber qué es lo que vos pensás respecto de lo que yo tengo puesto".

La Nación