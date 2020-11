Sputnik V: el primer millón de dosis irá a Buenos Aires

El primer millón de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus que llegue a la Argentina irá a la provincia de Buenos Aires y sería en diciembre, según confirmaron a Clarín fuentes cercanas a los desarrolladores de Sputnik V.

Además, la fuente aseguró que “la posición rusa, infinita cantidad de veces expresada, es que de Rusia no saldrá ni una dosis porque ellos mismos tienen déficit en su producción y lo primero que quieren es salvar a su propio pueblo”.

Sin embargo, aclaró, mientras las 25 millones de dosis que llegarán al país habrán salido de países orientales, “la provisión de vacunas para la provincia de Buenos Aires tiene otra andadura”.

“Ellos van a recibir, independientemente, 6 millones de dosis porque iniciaron la gestión primero, fueron ordenados. Hicieron lo que tenían que hacer. De esas dosis, es muy probable que 1 millón venga muy rápido porque las van a proveer directamente los rusos”, afirmó. Según indicó la fuente consultada, el Gobierno nacional no había formalmente acordado la famosa misión secreta encabezada por la doctora Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, por lo que “no había agenda cuando llegaron allá, aunque finalmente pudieron reunirse”. Mientras las autoridades bonaerenses se habían interesado por la vacuna rusa “de entrada”, la apuesta del ministro Ginés González García “había sido en favor de la vacuna de AstraZeneca”.

“El viaje no fue planificado, sino una medida desesperada porque parecía que esa otra vacuna no daba los resultados esperados. Y por eso se resuelve seguir los pasos que había empezado a tomar autónomamente la provincia de Buenos Aires”, recordó. En este punto se vuelve más fácil entender la novedosa “caída” del laboratorio HLB Pharma de su rol de intermediario en la negociación binacional, que no solo sorprende sino que contradice la información que Clarín había obtenido hace una semana de parte del propio director técnico de esa pequeña farmacéutica con sede en San Isidro. Ahora, desde el entorno “satelital” de la vacuna rusa aseguraron que, si bien es cierto que HLB integró la famosa comitiva y que habían entablado un vínculo con el Rdif hace unos meses, “los rusos preferían negociar Estado-Estado”. Entre las razones de esa preferencia habría un tema económico. Dicen desde Rusia que hubo una dificultad para acordar el precio al que el laboratorio iba a revender la vacuna. En este punto, quién se impuso ante quién y en solicitud de qué, se puede imaginar, sí, pero son especulaciones.

