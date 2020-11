Noel Breard: “Hay un solo número uno en ECO y ese es Valdés”

El senador provincial Noel Breard dijo que “hay un solo número uno, que es el gobernador Gustavo Valdés, al reconocer eso, todos somos militantes y conformamos un equipo” y puntualizó: “Si alguien lleva la bandera tenemos que respetar los plazos, tenemos que ser críticos, autocríticos y acompañar, ese es el mérito que tiene ECO”.

El histórico dirigente radical habló sobre si el oficialismo ya mira al 2021, año en el cual habrá elecciones ejecutivas y legislativas en Corrientes. “Ahora estamos hablando del trabajo y esfuerzo que tenemos que hacer este año, pero le mentiría si le digo que uno no tiene un tercer ojo”, aseveró.

Luego hizo mención a los candidatos que pueda llegar presentar el oficialismo el año que viene. “Un candidato natural, salvo un hecho nuevo, puede ser el gobernador que pueda repetir (por Gustavo Valdés) y el partido puede acompañar. Tiene derecho a completar su aspiración y no tiene impedimento institucional”, expresó. Además, se refirió a la figura política del exgobernador, Ricardo Colombi: “La experiencia es importante, lo veo en la trinchera como militante y trabajando, con la responsabilidad de saber que el gobernador es el número uno y si no fuera así, la gente no lo va a perdonar”.