Iliana Calabró reveló las internas de los participantes de Masterchef Celebrity

“(Todavía) sigo en el chat...”, advirtió Iliana Calabró sobre el grupo de WhatsApp que aún comparte con sus ex compañeros de Masterchef Celebrity. La actriz quedó eliminada en la emisión del domingo pasado y el lunes fue una de las primeras invitadas a Flor de equipo, el ciclo con el que debutó Florencia Peña en las mañanas de Telefe.

Allí, la actriz reveló que –según los mensajes que lee– no siempre hay buena onda y compañerismo entre los participantes famosos que aún integran el grupo: Fede Bal, Leticia Siciliani, Vicky Xipolitakis, Rocío Marengo, Belu Lucius, El Polaco, Claudia Villafañe, Sofía Pachano, Boy Olmi, Analía Franchín y El Turco García.

Todo comenzó cuando la hermana de Marina Calabró sostuvo que volvería al reality gastronómico en el caso de que hubiera un repechaje. “¡Obvio! Hay que despuntar el vicio", aseguró. “Yo disfruto mucho cocinando. Y ahora, sin la presión porque ya me fui, sería para divertirme”. De inmediato, Paulo Kablan –columnista del ciclo– le consultó si cambiaría de estrategia ante un eventual regreso. “No me sale. Si vos tenés que armar algo me parece que se pierde la frescura y la espontaneidad", respondió la actriz.

“Cuando me enojé veía que puteaba demasiado. Y yo no soy de decir malas palabras, pero me activó la creatividad. Todas las cosas que dije del pato no las planeé. Si no, blasfemaba”, continuó sobre la gala en la cual le tocó cocinar un pato y terminó furiosa con Donato de Santis.

Marcelo Polino –flamante embajador de Masterchef Celebrity– le hizo una importante aclaración: “Iliana, te vas a tener que preparar porque no solo te vas a tener que enfrentar al jurado –completado por Damián Betular y Germán Martitegui– sino también a tus compañeros, porque los que están desde el primer día dicen ‘se fueron y ahora entran más frescos, viendo las tácticas de afuera’. Va a haber otro frente abierto”, anticipó el periodista sobre un posible repechaje.

“Igual hay buena energía...”, respondió Iliana, e hizo una salvedad: "Pero la energía va cambiando, porque yo sigo en el chat y veo que hay algunas rispideces”. Entonces, Vicky Xipolitakis, que también estaba invitada al magazine, intervino e intentó bajar la tensión del clima. “Pero yo también estoy en el chat y no veo...”, atinó a decir la participante que se recuperó de coronavirus y que fue reemplazada por Christian Sancho, cuya participación se vio por estos días. “¡Pero ella no mira, ni se entera!”, retrucó la actriz hablándole a Flor Peña sobre su ex compañera, a quien acusó de no leer los mensajes del grupo.

“Hay unas rispideces...", insistió Iliana Calabró, y agregó: “Yo antes era ‘no pasó nada, sana, sana’. Pero cuando se va dando lo demás...”, dijo, y no logró terminar su frase porque Florencia Peña contó su experiencia como participante de un reality (el Bailando), y explicó que dicha adrenalina genera que una termine diciendo frente a cámara frases que no quiere decir.

Infobae