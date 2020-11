Tassano: “La recaudación actual llega casi al 80 por ciento tras la caída de abril y mayo”

A una semana de la presentación del Presupuesto Municipal y la Tarifaria 2021, el intendente Eduardo Tassano sostuvo que los números presentados se encuentran acorde a la situación actual atravesada por la pandemia y que la recaudación se está recuperando en casi un 80 por ciento pero no hay que desconocer los índices de inflación.

En lo que respecta al Presupuesto Municipal, el intendente Eduardo Tassano dialogó con El Litoral en referencia a los números del año entrante y dijo que “siempre fuimos muy celosos del equilibrio de los números, por eso no hemos contraído deudas y el presupuesto actual está acorde a las posibilidades a la situación de pandemia y entendemos que va a tener un resultado favorable”.

Considerando que el presupuesto 2021 prevé $6.854.600.182, Tassano dijo que “no hay que dejar de lado los niveles de inflación que están por encima del 40 por ciento y por ahí muchos de los ajustes tienen que ver con eso. Pero también contemplamos esa baja lógica de la recaudación que es por la caída de la actividad económica en general”.

En cuanto al descenso en la recaudación, el intendente recordó la caída importante en los dos primeros meses de pandemia que rondó el 45 por ciento y dijo que “ahora se ha recuperado en casi un 80 por ciento, pero siempre hay que considerar la inflación que va subiendo”.

En lo que respecta a la Tarifaria 2021 que contempla un incremento en torno al 45 por ciento en los tributos dijo que “nuestro punto de consideración es la inflación, lamentablemente no nos gusta pero no podemos ser demagógicos y no podemos desfinanciar al Municipio y las actividades esenciales que tenemos que cumplir”.

“Estamos analizando sectores, que han sido perjudicados por la pandemia para realizar quitas como las casas de eventos”, concluyó Tassano en cuanto al pedido de la oposición de avanzar con planes de financiación y quita de intereses.

Cabe recordar que por los plazos legislativos, tras el ingreso de ambos expedientes en el Concejo Deliberante no se descarta que el Presupuesto 2021 también sea aprobado en sesiones extraordinarias como la Tarifaria que requiere doble lectura y audiencia pública.

(MNR)