Claudia Lapacó fue internada de urgencia: la encontraron desvanecida en el auto

Claudia Lapacó se encuentra internada en el Hospital Pirovano, ubicado en Av. Monroe 3555. La actriz de 79 años fue encontrada este miércoles con pérdida de conocimiento adentro de un vehículo en el barrio de Belgrano, donde ella reside. Los vecinos se preocuparon por la artista y llamaron de inmediato al SAME. De manera urgente la trasladaron al centro médico.

“En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos”, dijo el periodista Luis Ventura en el programa Informado por todos, que conduce Guillermo Andino por la pantalla de América.

En el hospital, los médicos le realizarán los estudios correspondientes para ver su cuadro de salud en general y averiguar por qué motivo perdió el conocimiento. Se espera que en las próximas horas el equipo de profesionales del Pirovano entregue un parte médico sobre el estado de Lapacó, ya que hay una gran preocupación.

Como muchos artistas, Claudia no pudo trabajar por la pandemia y estuvo recluida en soledad en su departamento del barrio de Belgrano durante estos meses de cuarentena. Esta situación no fue nada fácil de sobrellevar. Incluso en una entrevista que dio en abril pasado, ella manifestó estar pasando un doloroso momento por estar alejada de sus familiares.

“No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita. A ella y tampoco a los otros”, había aseguró al ciclo Por si las moscas, de La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Voy a ser bisabuela. Me cargaban con que no tenía celular y ahora lo hubiese necesitado, o una camarita o una computadora, para verme con todo el mundo”, agregó.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli, Lapacó relató: “Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”.

En aquella oportunidad, la actriz contó que ya tenía un proyecto laboral para cuando terminara la cuarentena y pudiera volver al teatro. Pensar en volver a trabajar le servía de ayuda para poder pasar el tiempo feliz y ocupada, a pesar de la distancia de su familia. Ella estaba trabajando en una obra titulada Perdidamente, con libro de José María Muscari y Mariela Asensio, que desarrolla conceptos de la neurociencia propuestos por Facundo Manes.

“Cuando terminé de hacer Madre Coraje recibí muchas propuestas pero nada me convenció. Después Muscari me trajo esta propuesta, pero yo siempre necesito leerlas obras antes de decir que sí, y la verdad que para cuando la terminé no me alcanzaban los dedos para decirle que sí”, contó la intérprete.

“La obra de Muscari me está salvando del encierro -aseguró la popular artista-. La leo casi todos los días y trato de entenderla bien. La voy como estudiando, masticando. Es una ilusión y una esperanza poder hacerla y que me guste mucho”.

