Juana Repetto explicó por qué no llevó a su hijo a su casamiento

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se habían comprometido en marzo pasado y finalmente esta semana pasaron por el Registro Civil para convertirse en marido y mujer en plena pandemia. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto anunció la buena noticia a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram y contó algunos detalles de este momento tan especial que vivió con su pareja.

“Nuestra idea original era hacer el civil en septiembre y el sábado que viene era nuestra fiesta de casamiento. Como a todos, se nos pudrieron los planes, creímos que no podríamos si quiera hacer el civil este año y lo logramos”, escribió ella en la red social junto a varias imágenes con su pareja y los testigos.

Además, Juana aseguró que fue una ceremonia muy íntima: “Solos con nuestros testigos, no pudo venir la familia ni toda la gente querida que hubiésemos querido... pero terminaremos de ponerle el cierre con una linda e intimísima juntada familiar”.

Más tarde, mantuvo una charla con sus seguidores que le preguntaron algunas cuestiones relacionadas a su casamiento, como por qué no habían estado su mamá y su hijo Toribio en el Registro Civil. “La realidad es que lo que sucedió dentro del Registro Civil fue un trámite, al menos para mí. Debo admitir que soy medio fría", respondió Juana.

"Entramos, nos leyó unas cuestiones, firmamos y salimos. Así de simple. Toro se sumó al almuerzo posterior con los testigos que son amigos amados y fue divino. El fin de semana terminamos la celebración y firma de libretas y demás con la familia”, agregó la joven.

También manifestó que en un futuro podrían realizar una gran fiesta para celebrar esta unión con sus amigos, familiares y seres queridos, como habían planeado en un principio pero no pudieron realizar por la pandemia. Sin embargo aclaró por qué no haría una la ceremonia religiosa. “No, no soy para nada fan de la iglesia como institución. No lo elijo. Vale aclarar que respeto todo lo que elija cada ser del planeta”, escribió.

Durante la cuarentena muchas parejas se separaron, sin embargo Juana y Sebastián fortalecieron su vínculo y decidieron casarse. “Y un día en plena cuarentena, en la terraza de casa, sucedió esto”, señaló ella en marzo pasado al anunciar su compromiso. Y agregó “nos casamos, viejo (si sobrevivimos al encierro)”, arrobando el usuario de su enamorado. Además, le puso humor al posteo y señaló: “Quedate en casa y quedate con quien te banque en cuarentena”.

A pesar de conocerse desde hace muchos años, Repetto y Graviotto confirmaron su romance en septiembre del 2019. El joven, ex Gran Hermano, también es el sobrino de Silvia y Guido Süller. Se conocieron 10 años antes y tuvieron un breve romance. Pero cada uno siguió con su vida por separado. Ambos tuvieron hijos y en el momento de reencontrarse estaban sin pareja. El amor entre ellos resurgió desde un nuevo lugar, y decidieron apostar al amor y a la familia.

Infobae