Según Carlos Vignolo, ECO ratificará las candidaturas de Valdés y Tassano

Hace cuatro años, antes de las elecciones del año 2017, el ministro Carlos Vignolo había dicho públicamente que para el mes de noviembre o diciembre se iban a consagrar las candidaturas. En aquel momento ungió a Eduardo Tassano como candidato a intendente de Capital. Y ahora volvió a hacerlo, además de ratificar que hay una candidatura que no se discute: la del gobernador Gustavo Valdés.

“Yo creo que se va a ratificar un proyecto y una propuesta a la ciudadanía que, si hay un lugar donde es muy clara, es en la ciudad Capital. Es la idea de trabajar en conjunto la Provincia y la Ciudad como lo han hecho Gustavo Valdés y Eduardo Tassano”, aseguró el ministro en declaraciones al programa “Final abierto” que se emite desde anoche en la plataforma web del diario El Litoral.

Tal afirmación deja solo una duda. Si se repiten fórmulas, faltaría resolver las candidaturas a vice en la provincia y en la ciudad. Tassano puede repetir, pero la incógnita es quién acompañará a Valdés, porque Gustavo Canteros está impedido constitucionalmente.

Ante ello, Vignolo dijo que “de hecho será una discusión interesantísima porque Encuentro por Corrientes tiene varias opciones en este sentido. Tenemos hombres y mujeres muy capacitadas para cumplir con esos roles. Pero entiendo que va a ser materia de una discusión importante”.

—¿Cuál será entonces el rol de Ricardo Colombi en 2021? —preguntaron los conductores del ciclo.

—Colombi conduce al partido y desde ahí marca determinados rumbos que hacen no solamente al partido, sino también a la cuestión general de la provincia. Tiene mucho para dar, es un hombre joven...

—¿No ve en el horizonte una confrontación?

—Yo trabajo todos los días para que esto no ocurra. Mi compromiso con este proyecto es que no exista esa nefasta experiencia que hemos tenido en el pasado. Yo no tengo vergüenza de decir que fui parte de un proceso que trajo problemas a la gente y no quiero estar dos veces en ese lugar, por lo tanto, voy a trabajar para que esto se dé naturalmente de un modo consensuado, que me parece lo más lógico.

Dijo además que las aguas dentro de la Unión Cívica Radical están “calmas” y que trabaja para que “puedan continuar de esa manera”. “Yo entiendo que la gran mayoría de hombres y mujeres del radicalismo interpreta la realidad que tenemos, que es una realidad compleja y necesitamos canalizar energías para fortalecer la gestión de gobierno”.

En otro tramo de la entrevista, en relación a las declaraciones mediáticas tanto de Ricardo Colombi como de otros referentes del radicalismo que empiezan a posicionarse en uno u otro sector de las veredas internas, Vignolo fue contundente: “Yo creo que Gustavo Valdés ha logrado un vínculo muy fuerte con la ciudadanía” y eso hace que sea “casi natural pensar en que va camino a una nueva candidatura.

La verdad es que yo lo veo de esa manera, y además veo que eso hace muy bien, porque Gustavo Valdés es la renovación de un proyecto que lleva años y que necesita un aire fresco nuevo, es decir, el aire fresco del aire fresco”.

Insistió luego en la idea de los consensos internos. “Creo que inteligentemente todos vamos a coincidir. Yo hablo con quienes hacemos política: con intendentes, con funcionarios, con dirigentes políticos, y hay una opinión muy fuerte, una corriente de opinión muy fuerte que acompaña el esfuerzo que ha hecho Gustavo Valdés, porque la verdad es que ha trabajado muy bien”.

“A mí me toca mirar números y hacer análisis de cuáles son los vínculos que logra el Gobierno con la ciudadanía y estoy asombrado, para bien, del nivel de vínculo que logró Gustavo Valdés con la ciudadanía”.

Para Vignolo, quien dialogó con los periodistas Eduardo Ledesma y Carlos Simón, la sociedad le dio al Gobierno una oportunidad luego de la disputa entre los primos Arturo y Ricardo Colombi, pero eso no volverá a ocurrir si sucede un nuevo quiebre.

“La sociedad nos dio una oportunidad”, pero “no nos va a dar dos. Tengo la certeza de esto”.

Remarcó luego que a él le tocó “protagonizar un conflicto muy fuerte, y como bien se ha dicho acá, no solo quedó en una disputa política, sino que terminó perjudicando a los correntinos, en ese caso a los capitalinos, como yo era el intendente de la ciudad entonces... Bueno, por razones que ya no vale la pena discutir, se perjudicó la posibilidad de desarrollo en la ciudad de Corrientes y eso nos quedó en la piel en el radicalismo, está internalizado”.

Por eso, dijo, “yo particularmente confío en la inteligencia de todos de poder resolver (el conflicto de liderazgo) sin conflictividad. Me parece que hay una condición en el conjunto del radicalismo que va a permitir racionalmente avanzar”.

“Gustavo Valdés logró incluir nuevos ejes de trabajo. Habla de desarrollo, de inclusión, de la modernización”...

—Ahora, ¿no cree que la asignatura pendiente tiene que ver con la cuestión de la perspectiva de género, por ejemplo, con la paridad? ¿Por qué demora tanto en la Legislatura?

—La lógica legislativa es la que determina si se puede o no, y esto se consigue con consenso. El Ejecutivo mandó un proyecto.

—Sin embargo, Colombi dice que no es prioridad...

—Colombi siempre ha sido un hombre que tuvo una mirada especial hacia el hombre y la mujer de Corrientes. Nunca dejó de ver esa situación.

—Pero sin perspectiva de género.

—Está bien. Yo no quiero ponerme en la cabeza de él ahora, lo que sí puedo decir es que desde el Ejecutivo nosotros creemos que hay que avanzar.