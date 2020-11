Valdés: "Hoy competimos por los test, antes por los respiradores"

El gobernador Gustavo Valdés aseguró este viernes que "hoy competimos por los test, antes por los respiradores. Hoy llevamos los 100.000 test a 20 dólares el test rápido y a 50 dólares el PCR, y no es solo el test, son los insumos, los hisopos".

"La cantidad de hisopados, nos permite aislar, mantener el control. Los operativos Detectar, consisten en que las personas al azar puedan recibir un test. Nos va a permitir saber si una persona tiene coronavirus y no lo sabe", explicó el mandatario en Desayuno, programa que se emite por Radio Dos, y que conduce Carlos Simón.

Valdés se lamentó porque "hoy le perdimos el rastro al virus, esperamos poder decirle a la persona si es positivo o no, y que se quede en casa. La gente tiene que saber que, ante cualquier síntoma, (dolor de cabeza, problemas respiratorios, pérdida de gusto u olfato, dolor de estómago) se tiene que quedar en su casa y llamar al call center"

El gobernador defendió el sistema sanitario local. "Los hospitales de Corrientes no colapsaron. Ojalá que no nos pase, si tenemos las conductas adecuadas el virus se va, desaparece. ¿Por qué no volvió a China? Porque es un país ordenado, hacen caso a sus autoridades. No solo es firme el Gobierno, la gente obedece, cumple".