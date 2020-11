Hamilton igualó el récord de campeonatos en la F1 tras ganar el GP de Turquía

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) igualó hoy el récord de siete campeonatos del alemán Michael Schumacher en la Fórmula 1, luego de coronarse en el Gran Premio de Turquía, en Estambul, por la decimocuarta fecha de la temporada 2020.

El esperable alcance a la leyenda germana llegó en Estambul, donde el británico logró su décimo triunfo en el año y número 94 de su historial en la categoría, tras completar las 58 vueltas al circuito con un tiempo de 1:42:19.313 bajo condiciones de lluvia.

Hamilton retuvo el título de la F1 por cuarto año consecutivo y quedó a solo de emparejar el reinado más extendido que todavía es propiedad del alemán (2000-2004).

El británico se consagró por primera vez con McLaren en la temporada 2008 y posteriormente lo hizo con Mercedes en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Schumacher ganó dos campeonatos con la escudería Benetton en 1994 y 1995 y a partir de 2000 lo hizo con Ferrari.

En la galería de máximos campeones, después de ellos dos, se ubican el argentino Juan Manuel Fangio con cinco títulos (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) y con uno menos el francés Alain Prost (1985, 1986, 1989 y 1993) y el alemán Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013), que este domingo llegó al podio por primera vez en la temporada 2020.

Hamilton, de 35 años, permaneció en su auto por unos minutos para asimilar el histórico logro una vez terminada la carrera y luego corrió al encuentro de su equipo para abrazarse con cada uno de sus integrantes.

"He perdido las palabras, no las encuentro. Siempre comienzo agradeciendo a todo el equipo, los que están aquí, los que están en la fábrica... No tendría esta oportunidad si no hubiera empezado en este equipo, estoy muy orgulloso de todos ellos", reconoció con su voz quebrada.

Luego rememoró: "Este sueño comenzó cuando era chico y veía los Grandes Premios, era esto lo que quería".

Y finalizó con un consejo: "No dejes que nunca alguien te diga que no puedes cumplir tus sueños, que no te paren, no dejes rendirte".

Un ejemplo de su enseñanza fue precisamente su actuación en Turquía, donde partió desde el sexto puesto de la grilla y mantuvo una tenaz ofensiva para hacerse del liderazgo de la carrera, que obtuvo en su última mitad.

Su Mercedes mostró mejor rendimiento cuanto más seca estaba la pista del trazado turco y el campeonato quedó asegurado al notar que su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, el único que lo amenazaba en el Mundial de Piloto, estaba relegado de la zona de puntos.

El británico llegó escoltado por el mexicano Sergio "Checo" Pérez, que consiguió el noveno podio de su trayectoria y primero con la escudería Racing Point.

Vettel fue tercero y obtuvo su mejor resultado en un año plagado de complicaciones por el rendimiento de su Ferrari. El alemán no ocupaba un lugar en el podio desde el 27 de octubre del año pasado cuando fue segundo en el Gran Premio de México.

Su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, tuvo un mal cierre de carrera, pues pasó del tercer al segundo puesto en la última vuelta y acabó cuarto, aunque asegurando la mejor presentación de la escudería italiana en 2020.

Por ese paso en falso, Leclerc (97 puntos) le cedió el cuarto lugar a Pérez (100) en la clasificación general de pilotos, que muestra un "top tres" muy despegado: Hamilton con 207 puntos, Bottas con 197 y el neerlandés Max Verstappen con 170.

La estrella del equipo Red Bull terminó en el sexto lugar del Gran Premio de Turquía, por detrás del español Carlos Sainz Jr. (McLaren). La séptima colocación fue para el otro volante del equipo austríaco, el tailandés Alexander Albon y la octava para el británico Lando Norris, también de McLaren.

El canadiense Lance Stroll (Racing Point), dueño de la "pole position" el sábado, fue relegado hasta el noveno puesto y el australiano Daniel Ricciardo (Renault) clausuró la zona de puntos en el décimo.

Entre el undécimo y decimosexto lugar se ubicaron: el francés Esteban Ocon (Renault), el ruso Daniil Kvyat y el francés Pierre Gasly, ambos con AlphaTauri; Bottas, el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y el británico George Russell (Willims).

Por su parte, el danés Kevin Magnussen y el francés Romain Grosjean, de Haas), el canadiense Nicholas Latifi (Williams) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) no terminaron la prueba.

La próxima carrera será el Gran Premio de Bahréin, que se disputará el 29 de noviembre en el circuito de Sakhir.