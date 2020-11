Las críticas de Rocío Marengo luego de su eliminación de Masterchef Celebrity

“Las elijo por impulso y voy a tratar de justificar”, dijo Rocío Marengo este lunes cuando aceptó participar de un juego en el que tenía que aprobar o desaprobar a algunos de sus ex compañeros de Masterchef Celebrity, certamen en el que quedó eliminada en la gala del domingo por la noche.

Por un lado, se refirió a las versiones de que Vicky Xipolitakis es una de las favoritas del jurado, integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. También opinó sobre la actitud de algunos ahora ex compañeros frente y detrás de cámara. Fue este lunes por la mañana, invitada a Flor de equipo, el ciclo que conduce Florencia Peña por la mañana de Telefe.

¿Qué dijo Rocío Marengo de algunos de los famosos de Masterchef Celebrity?

Claudia Villafañe: Aprobada. “Me sorprendió gratamente porque se conoce poco a la verdadera Claudia. Se decía mucho de ella, pero no hablaba. Me encantó conocer a una mujer tan simple, sencilla, muy buena compañera”.

Vicky Xipolitakis: Desaprobada. “Es fácil jugar y ser simpática cuando presentás cualquier cosa y te dicen ‘qué bien’. No sé si cocina bien o mal, porque yo no pruebo sus platos, pero puedo agarrar el almohadón, te puedo decir ‘qué lindo’. Ahora, puedo mirar bien de cerca la costura y decirte que hay un pelito. Es más fácil cuando todos te festejan y está todo bien. Conmigo fueron muy estrictos y es muy difícil no llorar cuando te afecta, cuando das todo. La única vez que (a ella) le corrigieron algo, lloró”.

Turco García: Aprobado. “Es muy divertido. Lo conocí en el programa, es lo más, es un divino”.

Analía Franchín: Aprobada. “Es mi amiga. Está dejando todo. Le pasa lo que me pasaba a mí: cuando son tan estrictos, uno se cansa de hacer y nunca llegar. Te agarran un día desmoronada, ‘tanto hice, hice’ y un día me agarraron confiada y a casa”.

Leticia Siciliani: Desaprobada. “'Ay, no tengo ganas'. ¿Cuántas veces le vas a bancar a un compañero que diga ‘no tengo ganas’? ¡Andate a tu casa! Está todo el tiempo ‘no tengo ganas, me da lo mismo’. Hay gente ahí (a la) que nos gusta mucho la cocina. Entonces, cuando ves que no tiene ganas, que se vaya a su casa".

“Es inesperado, pero me voy feliz, orgullosa de haber participado en dos ediciones de Masterchef”, había dicho Rocío Marengo en la última gala de eliminación haciendo referencia a su paso por el ciclo que conduce Santiago del Moro y también por la edición chilena del reality gastronómico, donde fue subcampeona.

Luego, hubo un ida y vuelta ente el conductor y la actriz que despertó rumores de embarazo. “Sé que tu vida en este momento pasa por tu maternidad, y va a llegar”, dijo Del Moro. “Así es”, interrumpió la pareja de Eduardo Fort, hermano del recordado Ricardo Fort. “A seguir brillando, vas a ser la mujer más feliz del mundo”, la despidió el conductor.

La actriz aprovechó la oportunidad y dejó entrever que estaría embarazada. “Vi muchas caras de misterio y me las banqué todas. Ahora, ustedes se bancan mi misterio. Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo”, dijo Rocío Marengo, que este lunes aseguró que lo hizo para generar intriga, pero que no está esperando un hijo con el empresario.

Infobae