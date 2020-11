Tassano destacó el Presupuesto Municipal pero advirtió que el precio del boleto se actualizará

El intendente Eduardo Tassano ratifica el equilibrio del Presupuesto 2021 en el que se garantizan los servicios básicos y el acompañamiento a los vecinos en la difícil situación económica generada por la pandemia. Además sostuvo que la Comuna deberá enfrentar una posible actualización de la tarifa plana del servicio de transporte público de pasajeros.

El proyecto del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 que contempla $6.854.600.182 está siendo analizado en la comisión del Concejo Deliberante y el intendente Eduardo Tassano se refirió al mismo durante el programa “Lo bueno, lo malo y lo feo” de Radio Dos y dijo que “lo están estudiando en el Concejo, no hay nada que ocultar, refleja el equilibrio que tuvimos. Hay diferentes temas, aunque no están previstas grandes obras”.

“Nosotros, desde el primer día privilegiamos el equilibrio presupuestario, el Gobierno nacional anterior y el actual propician mucho el equilibrio fiscal. Y nuestro granito de arena es mantener ese equilibrio haciendo un gran esfuerzo, porque la Tarifaria va a contemplar incrementos por debajo de la inflación”, y agregó: “Por un lado tenemos que asegurar el funcionamiento de los servicios básicos del Municipio y por el otro, debemos acompañar este momento económico tan difícil sumado a la pandemia”.

Se debe tener presente que desde la oposición consideran que el Presupuesto presentado es moderado, ya que implica un incremento del 20 por ciento en comparación con el actual. “Pero me parece que van a tener que recaudar o recibir más partidas para incrementar los bajos salarios de los empleados municipales, con el agravante de los subsidios que pagan por transporte”, había indicado la concejal Soledad Pérez del Frente de Todos a El Litoral.

Y sobre este punto, vale mencionar que los números del año entrante, determina, además, que el 50% de los excedentes de recursos corrientes ordinarios deberán ser destinados para incrementos salariales del personal municipal.

Asimismo incluye un incremento de la recaudación de $1.881.618.038 compuesto por $104.926.808, que sería la suma estimada que se recaudará principalmente por estacionamiento medido, sistema de fotomultas y sanciones del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (Sinai).

No obstante, la recaudación total del Municipio como consecuencia de la pandemia de covid- 19 en lo que va del año cayó un 40 por ciento en los primeros meses del año y ahora esta repuntando y alcanzo casi el 80%.

En tanto, para el año próximo se estima un incremento del 29,1% con respecto al Presupuesto del ejercicio 2020 y cuyo monto alcanzará los $1.881.618.038.

También se estima una suma de $76.885.359,00 para los servicios de la deuda. Y $59.605.040 para la amortización de la deuda y disminución de pasivos, y la suma de $17.280.319 a intereses de la deuda, para el ejercicio 2021. Mientras que propone que el Concejo Deliberante cuente con $263.633.971 y la Defensoría de los Vecinos con $13.112.217.

En cuanto al tratamiento del Presupuesto en la sesión de mañana, desde la oposición indicaron que el oficialismo está más interesado en avanzar con la Tarifaria que implica un incremento en torno al 45 por ciento y el aumento de la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros.

Boleto

Tras la propuesta del Simu de incrementar el precio de la tarifa plana del servicio de transporte público de pasajeros a $53,65 implicando un incremento del 80 por ciento, cuyo documento podría ser remitido al Concejo mañana, Tassano indicó que “han pedido reuniones con el equipo que analiza la tarifa. Es un tema de nivel nacional también, hay reclamos de los empresarios del gran Buenos Aires y el resto del país y todo el sistema de subsidios que tiene al tema. Se están definiendo todas estas posibilidades, de que es lo que va a salir y sin dudas nosotros nos vamos a tener que enfrentar con el tema de una posible actualización de a acuerdo a como resulte todo".

“Lo importante acá es que también nosotros tenemos que pensar en el momento pos pandemia, tenemos que pensar cómo vamos a hacer para trabajar más no podemos tomar medidas demagógicas y que después no funcionen, que las empresas no puedan funcionar”, concluyó.

Se deber considerar que días atrás, mediante un comunicado, las empresas de colectivos advirtieron que sin un aumento de transferencias en los fondos, el aumento del boleto en el interior del país debería ser superior a los $100, para cubrir los costos, frente a los $18 que se abonan en Buenos Aires; y recordaron el desguace que se dio en el transporte en los 90.

En la advertencia también indican que “de aplicarse el Presupuesto Nacional 2021, que prevé $7.000 millones para subsidios de transporte a las provincias que se agregan a los $13.500 que contemplaba el texto inicial, frente a los $65.000 millones dispuestos para el Amba hará imposible sostener el transporte público en el interior del país, ya que sólo aumenta los subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Y en este marco, también en la reunión del Simu, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) solicitó un incremento de sueldos del 30 % y $20.000 no remunerativo en tres cuotas, para luego, a fin de año, analizar otras mejoras salariales.

Cabe recordar que la tarifa de $30 comenzó a regir el 15 de enero de este año, que implicó una suba del 60 por ciento, ya que su costo, antes de la actualización tarifaria que se aplicó a comienzo de año, era de $19. El último incremento del precio plano del boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros fue el año pasado, cuando pasó de $11 a $19.

