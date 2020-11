Las cifras de covid-19

Mientras los números oficiales dan cuenta de una tendencia a la disminución en el número de casos confirmados de covid-19, el país asciende sin pausa en otro ranking más preocupante: el de muertos por millón de habitantes (mortalidad)”, advirtieron en una nota publicada en el diario La Nación.

En este sentido explican: “Si se dejan de lado dos microestados con poblaciones minúsculas (Andorra y San Marino), según estadísticas internacionales como las que actualiza diariamente el sitio ourworldindata.org, la Argentina (con 781,2 muertos por millón) ocupa el cuarto lugar (después de Bélgica, 1.221; Perú, 1.066; y España; 871). Y el segundo de América Latina (después de Perú y superando a Brasil, 779; Chile, 773; y Bolivia, 757). Según la Universidad Johns Hopkins, estas cifras son 1.252,2 para Bélgica, 1.101,3 para Perú, 872,6 para España y 796,4 para la Argentina. En esta base, Brasil figura con 791,5; Chile, con 791,2, y Bolivia, con 778,7”.

Asimismo, consignan que “estos resultados son difíciles de explicar si se tiene en cuenta que incluso naciones que optaron por no restringir las actividades y la movilidad (o hacerlo en pequeñas dosis) hoy presentan menor mortalidad. No se debe a la biología del microbio. “El virus es el mismo; lo que cambian son las políticas, las restricciones, las actitudes de la población y los organismos de gestión y control”, subraya el virólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y la Universidad Nacional de Córdoba, Humberto Debat”.

“Especialistas de distintas disciplinas lo atribuyen no a un único hecho, sino a una serie de factores articulados entre sí y que no se reducen a las estrategias sanitarias, sino que incluyen el clima, el comportamiento social y la comunicación”, apunta el artículo firmado por Nora Bär.

“En comparación con América Latina puede no ser muy exacta, porque en aquellos países donde el sistema de salud se saturó, las muertes no se cuentan con precisión. Incluso en España, las fuentes oficiales no incluyen las muertes en el domicilio, porque son decesos de personas sin diagnóstico confirmado.

“Al analizar la mortalidad por exceso en Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia, se vio que había muchas muertes de menos -explica el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba, Rodrigo Quiroga-. No tenemos estadísticas argentinas de exceso de muertes, sin las cuales es difícil comparar, pero es muy probable que, en realidad, otros países de América Latina tengan mayor mortalidad que nosotros”.

Pero todos coinciden en un punto: no hay dudas de que la alta mortalidad se debe a que se contagiaron muchas personas y no a deficiencias de los médicos. “Dado el número de casos detectados, era esperable esta cantidad de fallecidos -subraya la ingeniera Soledad Retamar, del Grupo de Investigación en Bases de Datos (Gibd) del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Concepción del Uruguay-. Llevamos ocho meses de contagios, la curva se volvió más aplanada que en otros países, pero no se logró 'aplastar' y eso implica muertes. En otras partes tuvieron el pico muy pronto y más pronunciado, pero luego bajó drásticamente la curva. Destaquemos que la mortalidad dentro del país no es uniforme y, aunque no es correcto comparar de este modo, la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Jujuy, todas superan la general de Perú”.

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, tiene algunas hipótesis para explicarlo. El alto índice de mortalidad -afirma- podría desprenderse de que su jurisdicción es uno de los principales conglomerados urbanos del mundo. A eso se le suma que aquí la pandemia llegó a comienzos del otoño, con lo cual atravesó todo el invierno, mientras que el virus aterrizó en Europa semanas antes de la primavera. “La información habrá que analizarla cuando termine la pandemia”, sugiere.

“Los números son provisorios. Estamos a mitad de la carrera y hay que ver cómo termina -coincide un infectólogo que trata diariamente a pacientes con la enfermedad en un importante hospital de Caba y prefiere no revelar su nombre-. En Europa van a vivir un invierno con la enfermedad en momentos en que nadie está dispuesto a hacer el aislamiento ya pasado”.

Pero si se trata de mencionar políticas que no arrojaron el resultado esperado, dice que “hubo una tendencia a no confrontar y cada provincia 'hizo lo que quiso'. No puede haber tal heterogeneidad como para que cada jurisdicción decida a quién testear y a quién, no”, opinó.

El tema da para un debate mayor, pero la pandemia exige reacción rápida y medidas concretas, más allá de las cifras.