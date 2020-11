Diego Milito dejará su cargo en Racing al finalizar su acuerdo

La idea de Diego Milito es no continuar ligado a Racing una vez que finalice su acuerdo cómo mánager de la institución en el mes de diciembre. El ídolo del club decidió dar un paso al costado por dificultades a la hora de aplicar el proyecto que tiene en mente.

La decisión no tiene relación alguna con lo deportivo y no dependerá de lo que suceda en la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo ni en la Copa de la Liga Profesional. De hecho, no hay un motivo en particular por el cuál no seguirá, sino que existen diferencias entre su idea y la de Victor Blanco.

De todos modos, esto no quiere decir que Milito y el actual presidente de Racing estén peleados, pero si hay cuestiones internas que generaron un desgaste y un cansancio en el integrante de la secretaría técnica, que entiende que existen ciertos obstáculos que impiden que avance su plan.

Los caminos de Milito y Racing se separarán en diciembre, sin una fecha precisa, pero dejará todo ordenado para el que viene. Posiblemente no sea el punto final de la relación y quizá el Príncipe podría volver como presidente de la Academia, algo que no descartó en los últimos meses.

TyC Sports