Lali Espósito habló de su beso con la venezolana Alejandra Efímer

Desde que llegó a España, en mayo, Lali Espósito no paró un segundo. En el aspecto laboral, continuó con el rodaje de Sky Rojo, la serie que tuvo que ser interrumpida al comienzo de la cuarentena, y aprovechó para componer canciones y grabar videoclips. En el personal, anunció su separación de Santiago Mocorrea (aunque no precisó cuándo fue la ruptura), fue vista a los mimos con el director español David Victori y recientemente contó que tuvo coronavirus. Pero probablemente lo que más repercusión ha tenido en las redes fue el beso que se dio con la modelo venezolana Alejandra Efímer, que se hizo viral.

Todo sucedió a comienzos de octubre, días después de haber anunciado el final de su relación con Mocorrea. La argentina subió un video a su cuenta en Instagram en el que mira a cámara y preguntam“¿querías que esto pasara en la vida real?”, e inmediatamente acerca su boca a la del cantante Andrés Ceballos, intérprete de la banda Dvicio, con la que Lali acababa de estrenar la canción “Soy de volar”. Sin embargo, ella le corre la cara al hombre y termina besando apasionadamente a la novia del joven, la mencionada Efímer.

“Tanto lo pidieron… #SoyDeVolar”, escribió Lali junto a la publicación, acompañado por el emoji de un arcoiris, símbolo de la comunidad LGBT. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre la relación que la une a la modelo venezolana. Recientemente, en una entrevista que le brindó a Lizardo Ponce en Fans en redes, se manifestó al respecto con el humor que la caracteriza.

“Fue divino. ¿Qué tenés para decir del chape? Estuve bien… Es el famoso ‘qué bien comiste, Lali’. Ale es una diosa, mal”, respondió Lali entre risas, tras ser consultada sobre los pormenores del beso.

En ese sentido, relató: “Yo anuncié que me había separado de Santi pero en realidad la gente no sabe cuándo me separé. Entonces, algunos medios empezaron a decir ‘a dos días de separarse ya se está besando’ porque sacamos una canción juntos (en referencia al mencionado videoclip, con Andrés Ceballos). Ahí empezó el chiste, como que había un romance con él, y armamos una comida y yo me comí a la novia para que la gente se entere de que él tiene una novia maravillosa y abierta a besar gente”.

“Vos dijiste ‘me invitás a comer y yo me como a tu novio’”, señaló Lizardo, entre risas. Lali le siguió el chiste: “Desde ya. Fue completa mi visita”.

Lo cierto es que el corazón de Lali se encuentra muy lejos de Andrés Ceballos y Alejandra Efímer. En un video que publicó el portal Crush.News, se la puede ver a la joven artista argentina compartiendo una merienda grupal al aire libre junto al actor Miguel Ángel Silvestre, el director David Victori y el realizador Achero Mañas, en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Al principio de la grabación, nada parecía indicar que Lali tuviera algo más que una amistad con ellos. Sin embargo, con el correr de las horas, algunos se empezaron a ir y ella se quedó a solas con el director de Sky Rojo, Victori. Y, entonces sí, le dieron rienda suelta a su cariño.

La argentina se pegó a Victori y comenzó a charlar con él al oído. Luego vinieron los abrazos y los mimos que, según el mismo portal, terminaron de confirmar el surgimiento de un romance entre ambos. Y, aunque nadie sabe cuándo se dio el flechazo entre ellos, todo daría a entender que Lali tiene un nuevo novio español.

