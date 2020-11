Mientras Trotta exige disculpas al gobierno porteño, Acuña sigue sumando repudios

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, siguió generando repudios 24 horas después de haber descalificado a los maestros de la Capital Federal y sumó una denuncia ante el Inadi, una presentación ante la OIT, el reclamo de su par de Nación, Nicolás Trotta, para que el Gobierno de la Ciudad pida disculpas y el hashtag #OrgullosamenteDocente, que se convirtió en tendencia en Twitter.

"Son declaraciones sumamente injustas, incoherentes en un momento donde toda la comunidad docente, maestros, maestras y profesores en un año tan excepcional han desplegado un enorme compromiso para seguir educando a la distancia para comprometerse con la familias", afirmó bien temprano Trotta, refiriéndose a Acuña, a quien le dijo que "nunca está demás pedir perdón".

Pero en declaraciones a El Destape Radio, Trotta subió la apuesta e incluyó en la polémica al gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y sostuvo que las palabras de Acuña "van más allá de la ministra" y comprometen también a la administración porteña: "Debería haber un pedido de disculpas por parte del Gobierno de la Ciudad a esas declaraciones tan desafortunadas".

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció a Acuña ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y convocó a los docentes a presentar sus propias denuncias.

La Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, fue quien comunicó la decisión de UTE y adelantó que desde la central docente también harán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Expresa una visión prejuiciosa, clasista y ofensiva a los docentes, pero es la visión de Acuña", aseguró Alesso, quien también en declaraciones a El Destape Radio agregó que las opiniones de la funcionaria porteña están en sintonía con la política educativa en la Ciudad ya que, afirmó, "el macrismo subejecutó el presupuesto educativo en la Ciudad y tuvo una baja en los 12 años de gestión PRO, desde (Mauricio) Macri a Rodríguez Larreta".

La polémica

Durante un encuentro virtual de Juntos por el Cambio mediante la plataforma Zoom del pasado 8 de noviembre, Acuña había dicho que las personas que eligen la carrera docente "son de los sectores cada vez más bajos" de nivel "socioeconómico", "cada vez más grandes de edad" y que eligen la docencia "como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras".

Además, aseguró que había que alentar a los padres a denunciar a los docentes que hagan "bajada de línea en el aula".

Sobre estos dichos, Alesso opinó que "Acuña piensa lo que dijo en el Zoom. Por ahí se cuida en alguna entrevista pero lo que dijo es lo que piensa".

Por eso, Trotta consideró que no le "extraña" la posición de la ministra porteña porque "es la que ha sostenido el gobierno de (Mauricio) Macri, que abandonó la paritaria nacional docente", en referencia a la negativa de Acuña a mantener un diálogo con los gremios.

El ministro también mostró su enojo por la decisión de la Ciudad de fijar de manera unilateral el comienzo del ciclo lectivo 2021 para febrero.

"No se puede plantear un día de inicio de clases cuando estábamos en plena discusión en el Consejo Federal de Educación. Y ahí vemos una Ciudad de Buenos Aires que desconoce el diálogo con las otras 23 jurisdicciones, y que ni siquiera se tomó un minuto para dialogar con la provincia de Buenos Aires cuando hay muchas familias que viven del otro lado de la General Paz", agregó Trotta.

Desde la provincia de Buenos Aires, respondió la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, quien criticó que Juntos por el Cambio "desprecia al Estado como herramienta de transformación de la realidad".

"Estamos en las antípodas", dijo la funcionaria bonaerense en declaraciones a radio Classique cuando se le consultó sobre los dichos de Acuña y apuntó que "denunciar docentes es una bajada de línea".

"Me sorprende cómo no conoce lo compleja, larga y difícil que es la carrera docente, y que diga que alguien de bajos recursos no tiene calidad para ser buen docente", reflexionó la ministra bonaerense.

Enojo en las redes

Mientras Acuña recibía repudios desde distintos ámbitos, las redes sociales también reflejaron el enojo que provocaron sus declaraciones y el hashtag #OrgullosamenteDocente no tardó en convertirse en tendencia. "Por elección y por convicción", escribió la maestra Angélica Graciano en Twitter. "Con el guardapolvo hasta el fin del mundo", se sumó Rocío Paola Carta.

La actriz Mercedes Morán también expresó su rechazo y pidió la renuncia de la ministra en su cuenta de Twitter, donde escribió :"Mi madre y mi tía fueron Maestras, en escuelas públicas, rurales y de hospitales. En ellas vi amor, vocación, alegría y sacrificio! Nunca resentimiento! No sea irrespetuosa!!!".

Télam