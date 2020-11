Concejo: luz verde para la Tarifaria y los comerciantes esperan detalles de las subas

En la sesión del Concejo Deliberante de hoy se llevará adelante la primera lectura del proyecto de la Tarifaria 2021, que implica incrementos de entre el 40 y 48 por ciento, mientras que desde el sector comercial aguardan la publicación del documento para estudiarlo para la audiencia pública, pero advierten que tuvieron un año muy malo y que ahora la situación se agravó en el sector comercial por los cambios de horarios establecidos.

El proyecto cuenta con despacho favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a partir de las 18, en la Sociedad Española los ediles darán lugar a la primera lectura del documento y sobre el mismo El Litoral consultó al gerente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Carlos Vasallo, quien dijo que “todavía no pudimos verlo porque no tiene estado y hasta la primera lectura eso es un misterio. No pudimos avanzar en nada, la conoceremos cuando lo publiquen”.

“Pasa la primera lectura se realizará la convocatoria y a partir de ahí tenemos algunos días para prepararnos para la audiencia”, reiteró.

“Hoy no podemos hablar de suposiciones, porque pueden haber tributos que se incrementen en 5 o un 45 por ciento y hay que ser serios. También pueden haberse creado nuevas tasas y pueden haber anulado otras. Entonces lo apropiado es esperar la información oficial para que actuemos en consecuencia”.

“Es entendible que nada quedó quieto y desfinanciar la Municipalidad no es un objetivo de la Institución, tampoco permitir abusos. Todo en su justa medida”.

Mientras que en relación a la situación del sector en lo que va del año dijo Vasallo que “estamos mal y ahora con este tema del nuevo horario estamos pésimo. Las ventas cayeron muchísimo y ahora vamos a ver las consecuencias en enero, porque noviembre de por sí es un mes muy malo, salimos de octubre donde hay un poco de expectativas por el Día de la Madre No se tira manteca al techo, pero hay expectativas lo mismo que en diciembre por las fiestas”.

“La concurrencia de clientes de la siesta y media tarde fue casi nulo y esto impacta porque nosotros tenemos costos fijos por lo que en realidad se está trabajando de 9 a 13 en el área comercio”, advirtió Vasallo. Debe considerar que el intendente Eduardo Tassano destacó que los incrementos en los tributos están por debajo de la inflación actual, ya que los mismos tienen a garantizar los servicios esenciales que presta la Comuna y a fin de acompañar a los vecinos en esta difícil situación económica que se está viviendo como consecuencia de la pandemia del covid- 19.

Y en este marco, desde la oposición aclararon a El Litoral que se acompañó el despacho para llevar adelante la primera lectura, pero también comentaron que se encuentran trabajando en algunos puntos que merecen ser revisados y que están apuntando al consenso con el oficialismo para lograr modificaciones. Además desde la oposición volvieron a ratificar la necesidad de analizar la quita de intereses y planes de financiación para todos aquello contribuyentes que han sido directamente afectados por la pandemia, propuesta. Tassano indicó que también está siendo estudiada por el Municipio.

Números

El proyecto que demanda doble lectura y audiencia pública contempla incrementos en los tributos en torno al 45 por ciento. El mismo prevé que el año entrante los remiseros deberán pagar $3.100 para habilitar sus coches. Extraer un árbol puede llegar a costar hasta $4.550. Prevé también que el estacionamiento medido pueda incrementarse hasta $80 y los comercios requerirán hasta $9.750 para poder trabajar.

En cuanto a la habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios establece que hasta 100 metros cuadrados no abona importe. Mientras que los que posean locales de más de 100 hasta 250 metros cuadrados deberán abonar $3.250; hasta 500 metros cuadrado $6.370 y más de 500 metros cuadrados $9.750.

El proyecto también incluye a los servicios desarrollados en confiterías bailables, salones de fiestas, discotecas, cantinas, y similares, por los cuales se deberá abonará por cada mil personas de acuerdo al valor de la entrada: desde 0 a 200 abonarán $8.000; más de 200 hasta 400 deberán pagar $12.000 y más de 400 el monto será de $16.000. También otro de los puntos a considerar del expediente, es el monto que deberán abonar los propietarios y/o concesionarios del Cementerio San Juan Bautista, el cual ronda entre los $4.550 a $780, en tanto los de San Isidro Labrador de Laguna Brava de $650 a $4.260.

(MNR)