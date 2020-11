Valdés inauguró el primer nodo que distribuirá internet a todo Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer la apertura del primer nodo de la Red Provincial de Fibra Óptica, desde donde nace la infraestructura que pondrá a Corrientes en condiciones de valerse de los beneficios del mundo de las telecomunicaciones. Se apunta a que internet llegue a todos los hogares e interconecte a organismos públicos. “El manejo del transporte de datos es el futuro”, dijo el mandatario.

El acto tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura de la Estación Transformadora Corrientes Este, donde se encuentra ubicado el complejo en el cual se emplaza este primer punto de conectividad digital.

Hubo cortes de cintas, con la presencia del titular del Ejecutivo; el presidente de TelCo, Manuel Valdés; el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; el vicerrector de la Unne, Mario Urbani; y personal técnico de la citada empresa.

Para oficializar la apertura, de modo simbólico, también se procedió a la activación de la sala de operaciones del mismo centro.

Características del servicio

Mediante la creación de Corrientes Telecomunicaciones, se trabaja para llevar adelante internet de alta velocidad a los pueblos y ciudades de la provincia.

La empresa se complementa con prestadores privados para que los correntinos cuenten con acceso a un servicio que fue declarado como derecho fundamental.

A través del nodo de la Red Provincial de Fibra Óptica, nace la infraestructura que abarcará todo el territorio de la provincia.

En este primer centro se alojan los equipos de telecomunicaciones necesarios para el transporte de diversos servicios digitales del Gobierno, a través de la Red; lo que significa que el servicio de internet será tomado por proveedores locales para distribuirlo a los hogares.

Valdés

“La modernización presenta un gran desafío donde más que decir las cosas, hay que hacerlas”, peroró el Gobernador.

Señaló que la pandemia puso en marcha nuevos objetivos, con lo cual se empezó a gestar lo que fue la empresa de telecomunicaciones; en sus orígenes denominada Sapem, y ahora convertida en Telco; siendo una sociedad anónima estatal, con participación mayoritaria por parte del Estado.

De acuerdo a los conceptos del mandatario, la empresa tiene por misión fomentar la comunicación y la conectividad, que son tan importantes como en décadas pasadas lo fue la energía eléctrica.

“Por eso decidimos darle un fuerte impulso y creemos que el Estado se tiene que involucrar, apostando al progreso y al desarrollo”, consideró Valdés.

“El manejo del transporte de datos es el futuro y si no nos involucramos va a haber solamente participación privada, lo que no está mal, pero el Estado no puede estar ausente. El objetivo es que todos tengan la oportunidad de comunicarse con las nuevas tecnologías, transmitir y recibir datos. Que exista una Corrientes con igualdad de oportunidades para todos”, agregó.

Aseguró también que es fundamental que los niños que viven en zonas rurales, puedan tener acceso a la conectividad. “Podemos tener dispositivos electrónicos, una computadora, un celular, pero si no tenemos la forma de transmitir los datos, esos niños del campo van a quedar fuera del alcance del conocimiento humano, que en internet, está en un porcentaje del 90 por ciento”, aseveró.

Otro aspecto clave según Valdés es la posibilidad de generar bases digitales para poder transmitir la educación y dar contenidos y sobre ello expresó que “si no generamos estas posibilidades de desarrollo, Corrientes quedará sumida en el pasado” y dejó en claro que uno de los ejes de gobierno es la modernización, para lo cual se concibió, diseñó e impulsó Telco.

“Este es un primer paso donde Corrientes comienza a iluminar su fibra óptica”, sentenció el Gobernador y con todo el optimismo anunció que se va a trabajar fuerte para llegar con la Red a Ituzaingó, por el norte y de ahí a Gobernador Virasoro. Luego, cerrar el anillo de la costa del Río Uruguay, que incluye también a Paso de los Libres y llegar a Mercedes; luego a Goya y de ahí por la costa del Paraná, a la ciudad de Corrientes.

Señaló que también se trabaja transversalmente desde Saladas a Itá Ibaté para tener conectividad.

Sostuvo que “los grandes transportadores de la información tenemos que ser nosotros y generar las condiciones para que el sector privado pueda aprovechar todo esto”.

Seguidamente, comentó que “este proceso de transformación digital implica grandes inversiones por parte de la Provincia con el firme objetivo de garantizar conectividad para todos: para la gente de la ciudad y para la del campo también”, mencionando a su vez que todo esto redundará en la posibilidad de acceder a contenidos, salud, educación, seguridad y muchos otros aspectos para mejorar la calidad de vida de la gente.

El Gobernador se dio tiempo para resaltar que Corrientes hoy cuenta con una ley de presupuesto nacional que apunta a que junto con las provincias de Chaco y Misiones pueda diseñarse un “polo de desarrollo tecnológico libre de impuestos”, que es clave para “pensar en grande, de manera moderna y sin mezquindades para lograr la tecnología del futuro “.

Para concluir, hizo llegar las felicitaciones a todas las personas que trabajan en TelCo, e hizo votos para que “nuestra Universidad Nacional del Nordeste nos acompañe por este sendero de construcción de un futuro mejor”.