Inés Estévez habló de su contagio de Covid-19 y el de sus hijas

Inés Estévez y sus hijas, Cielo y Vida, contrajeron coronavirus el pasado septiembre, enfermedad que la actriz transitó con fiebre y otros síntomas. Pasado el difícil momento, la exprotagonista de Pequeña Victoria cuenta ahora cómo fue hacerse cargo de las nenas en ese estado.

En diálogo con el programa #Quedate, de elnueve, Estévez apuntó que lo más difícil fue ocuparse de ellas en tales circunstancias. "Llegaron de lo del papá (Fabián Vena) con unos síntomas medios raros. Como la más chica no puede hablar, era difícil saber qué es lo que tenía. No sabemos cómo nos contagiamos, pero me parece que Cielito vino de allá en ese estado. No comía y lloriqueaba", apuntó la actriz.

Ante ello, acudieron al pediatra. "Se lo contagiamos al pediatra también y a la noche siguiente o dos días más tarde, empecé yo a tener una voz rara y fiebre", relató. Acto seguido, la actriz decidió hisopar a las nenas.

Tras dar positivo las tres en la prueba de Covid-19, en su casa recibió la ayuda de una trabajadora que se encarga habitualmente del cuidado de Cielo por su discapacidad. "Cielito necesita permanentemente asistencia y necesitás más de dos brazos para contener a las dos", aclaró la actriz en relación con las exigencias de la maternidad en situaciones como la suya.

Sobre los días posteriores, la artista reconoció que no fueron fáciles. "La que tuvo un cuadro gripal heavy, con febrícula y un estado de debilidad general fui yo. No pude guardar cama. Fue duro ocuparme de ellas en ese estado", indicó.

Sobre cómo transitaron la enfermedad las pequeñas, agregó: "La más grande no tuvo ningún síntoma y la más chica estuvo un poco decaída, con los ojos hinchados. Una vez que les dieron de alta y las pude mandar a lo del papá, pude comenzar mi recuperación".

Sin embargo, a pesar de la presión que vivió esos días al tener que estar atenta a los síntomas de sus hijas y de los suyos, reconoció que el año pasado la experiencia fue peor cuando se contagió de Gripe A y neumonía, por lo que debió ser internada. Como medidas preventivas para reforzar sus sistema inmunológico, Estévez ha implementado ciertas recomendaciones de la medicina ortomolecular.

La Nación