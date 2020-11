Martín Cirio desmintió el allanamiento: "Están haciendo una carnicería conmigo"

En las últimas semanas, Martín Cirio, conocido como "La Faraona", estuvo en el ojo de la tormenta luego de ser acusado de hacer apología a la pedofilia por viejos tuits suyos.

Tras permanecer fuera de las redes durante un mes, el youtuber volvió con sus famosas historias y ahora las utilizó para negar información reciente.

El miércoles el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, representante de una víctima de pedofilia, reveló que habían allanado el domicilio de Cirio el 2 de noviembre y habían secuestrado 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento.

A pesar de que en los últimos días La Faraona había contado que estaba utilizando otro celular porque no tenía el suyo, finalmente desmintió lo ocurrido. "A mí no me allanaron. Están haciendo una carnicería conmigo, ya se están zarpando con todo lo que están diciendo", disparó.

Y siguió indignado: "Me siguen dando con algo que es mentira que quieren disfrazar de verdad. Juegan con esta desventaja que tengo de que no puedo hablar mientras ellos sí pueden decir cualquier cosa, pueden llenar todo de mentiras".

Y luego, realizó una amenaza para todos los que están yendo contra él: "Yo por ahora no puedo hablar, pero cuando hable y cuente todo lo que me está pasando... Están cometiendo delitos a lo loco, y estos misiles que me están tirando a mí, que no me voy a hacer el superado por supuesto que me impactan, les van a volver a ustedes en forma de bomba atómica".

"Lo que están haciendo es criminal y con tal de tener un poco de cámara no les importa nada, son capaces de cualquier cosa, de cagarle la vida a alguien acusándolo de algo gravísimo que no hizo", denunció.

Por último, ironizó sobre los elementos secuestrados: "Dicen que agarraron 89 pendrives, ¡es un montón! ¿Qué soy? ¿Una casa de computación del año 2005? ¿Qué tengo las temporadas de 'Grey's Anatomy'?".

Diario Show