Insaurralde dijo que Boca Unidos no tendrá margen de error en el torneo

Finalmente, después de meses de incertidumbre y cientos de versiones, el Consejo Federal de la AFA informó el martes a los dirigentes de la categoría, reunidos virtualmente, la forma de disputa y la fecha de inicio que tendrá en su regreso el Torneo Federal A.

Como en todos los encuentros a distancia, el presidente de Boca Unidos, Marcelo Insaurralde, representó a la institución correntina, cuyo plantel se viene preparando para participar del certamen, que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional y la posibilidad de un tercero vía repechaje con un equipo de la B Metropolitana.

Sobre la confirmación de la forma de juego, Insaurralde no se mostró sorprendido. “Era lo que estaba en nuestras previsiones, de acuerdo a lo que se iba dando en las otras divisionales. Estamos conformes con tener una certeza sobre el inicio (…) renovamos nuestra ilusión y las ganas de subir de categoría”, expresó el presidente en diálogo con el programa “República aurirroja” de Radio Mega 98.1 Mhz.

“Vamos a esperar el reglamento del torneo, que va a determinar los detalles de la disputa”, agregó, para adelantar que “la semana que viene podría sortearse el fixture”, preocupado porque “los clubes con los que compartimos la Reválida nos quedan a una distancia considerable, así que sería bueno tenerlo con tiempo para ir planificando sobre esa base”.

En dicha primera instancia, Boca Unidos tendrá solo cuatro partidos, que deberá afrontarlos a todo o nada, porque se jugará a una sola rueda y solo el primero continuará en competencia.

“Tenemos que entrar a disputar con todo, la vara tiene que estar muy alta, no tenemos margen de error. Van a ser ocho partidos para lograr el segundo ascenso, o nueve para el tercer ascenso, que ya está definido que se va a disputar con la Primera B Metropolitana. Por la forma en la que terminamos el torneo pasado, donde estábamos en una ubicación incómoda (N. de R.: ocupaba la undécima posición al momento de interrumpirse el campeonato), a nosotros se nos abre una posibilidad de tener dos opciones” para ascender, reconoció.

Corrientes transita por su peor momento en ocho meses de pandemia por el incremento de casos y la cantidad de fallecidos, algo que no es indiferente a la práctica deportiva. “Eso es algo que enciende una luz de alerta. Tenemos que tomar todos los recaudos posibles y estar concentrados en hacer las cosas bien. Se viene conversando seriamente con el plantel, creo que el grupo es consciente de todas las medidas que hay que tomar para cuidarnos entre todos”, declaró Insaurralde. Y añadió que “el momento que nos toca atravesar no era deseable pero sí previsible y es el momento en el que mayor cuidado debemos tener”, manifestó el titular “aurirrojo” al programa partidario.

Desde el punto de vista sanitario (un empleado dio positivo de covid-19 un par de semanas atrás), Insaurralde indicó que “por suerte no hubo complicaciones. El protocolo se viene cumpliendo, en ese sentido hay que rescatar el profesionalismo de los futbolistas, inclusive de los más chicos, que vienen cumpliendo muy bien con los cuidados. No estamos exentos de los contagios. Ojalá que no haya, o que si los hay los podamos detectar pronto y que no haya inconvenientes de gravedad con eso”.

En tal sentido, volvió a destacar el trabajo de todos los que forman parte de los entrenamientos: “El grupo está demostrando mucho profesionalismo y tiene mucha convicción y firmeza. Claudio Marini también está inculcando eso como parte del objetivo, en eso también está el cuidado que debe tener cada uno en estos momentos”.

A la hora de ser consultado por la posibilidad o no de realizar amistosos, Insaurralde reconoció que “sería importante poder concretar, pero no es algo que nos desvela. En la medida en que podamos aminorar los riesgos, vamos a coordinar con el Gobierno provincial y las autoridades sanitarias para ajustar todos los mecanismos y ponerlos en conocimiento respecto a todos los cuidados que ofrecemos y añadiremos a los protocolos que se vienen implementando para evitar contagios”.

“Como se sabe, los partidos serán en principio sin público. AFA ya estableció las pautas en referencia a la infraestructura y nosotros ya estamos trabajando; nuestro estadio es amplio. El intendente del club se encuentra preparando las adecuaciones necesarias para la seguridad de los planteles, para la parte de prensa, trabajadores y delegaciones involucradas en los partidos”, contó la máxima autoridad del club de la ribera correntina.

En cuanto a la parte deportiva, Insaurralde comentó: “Veo al grupo muy bien, entrenando a consciencia y con las esperanzas renovadas. Se conformó un buen grupo y las prácticas se vienen desarrollando muy bien”, señaló. “Esperamos que este 2020 no sea totalmente para el olvido y que podamos sacarle algo bueno a este año”, se despidió.