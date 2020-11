Día de los Fieles Difuntos: hubo 700 pedidos para visitar los cementerios de la ciudad

Fueron 400 los pedidos de visita al cementerio San Juan Bautista que se registraron tanto para ayer como para hoy, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, una jornada en que masivamente se rinde un homenaje especial a familiares y amigos fallecidos. A esos turnos se suman otros 300 que se demandaron y aprobaron para domingo y lunes en el caso del cementerio San Isidro de Laguna Brava, según informaron a El Litoral desde el Municipio capitalino.

Este año, por el contexto de pandemia de covid-19, se estableció permitir las visitas por turno y por cupo de 40 personas, cada 45 minutos. Esos permisos, dispuesto de acuerdo con las áreas de visita específicas, se gestionaron y aún se pueden gestionar a través de la web de la Municipalidad. Es un sistema que en realidad se puso en vigencia hace un mes, pero para esta fecha que se conmemora hoy, la Comuna dispuso duplicar el cupo inicial de 20 por turno.

Cada jornada de visita en ambos cementerios de la capital provincial se fijó de 9 a 12.30 y de 14 a 17.30.

Además, para este 2 de noviembre (asueto provincial) y ayer mismo, “se reforzaron las tareas con más personal municipal, sobre todo para hacer control de temperatura, para el cumplimiento del uso de barbijo, distanciamiento físico y sanitización en el ingreso a los cementerios”, indicó a El Litoral Hugo Calvano, secretario de Coordinación de Gobierno comunal.

El funcionario insistió en que el control será estricto en cuanto a protocolos de ingreso, permanencia y salida para los dos camposantos bajo jurisdicción municipal.

Incluso hasta mañana se mantendrá el cupo duplicado en cuanto a capacidad para que más personas puedan acceder a poder visitar a sus deudos.

Como se mencionó, para el cementerio San Juan Bautista y el de Laguna Brava, los turnos serán asignados por zona, “por ello es importante que -antes de sacarlo- la persona que desea acceder a uno u otro camposanto, identifique dónde se encuentra el sector que va a visitar”, recomendaron desde el Municipio.

También recordaron que las personas “deben usar tapaboca en todo momento, deben mantener la distancia y no acercarse a otras personas que no sean parte de su grupo familiar primario, que es con el que pudieran asistir al cementerio, en caso de haber sacado turno todos. Y también se solicita evitar manipular elementos comunes que traen posibilidad de contagios”.

Sitio web

Los turnos aún pueden solicitarse en: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/cementerios. O bien llamando al 0800-5555-6864. Al momento de peticionarlo, indicaron desde la Municipalidad, se debe ubicar la zona a visitar, y en el caso de que se recuerde agregar el número de adrema (no es requisito excluyente) y así poder seguir con el trámite.

En la reapertura de las visitas al cementerio, desde octubre a la fecha se registraron casi 4.400 personas. En principio se permitió un total de 20 personas por turno, durante todo octubre y solamente este fin de semana y hasta el martes 3, se aumentó el cupo a 40 personas para dar respuesta a la mayor confluencia de personas.

De igual manera, aclararon desde la Comuna, desde el 4 al 30 de noviembre se vuelve a la capacidad de 20 personas (cada 45 minutos) para las visitas en ambos cementerios.

Entre otras cuestiones, el protocolo dispone, “en la entrada hay alcohol diluido para uso de los visitantes” y “es obligatorio el uso de barbijo para el ingreso al cementerio, como también se debe mantener la distancia física respectiva”.

También, “sólo se puede realizar ofrendas florales, no está permitido ningún tipo de ceremonia religiosa. La permanencia dentro del cementerio no puede ser mayor a 30 minutos para generar circulación permanente. Cabe destacar que los grupos no pueden ser mayores de cuatro personas, a menos que sea grupo familiar de primer vínculo”, explicaron desde la Municipalidad.

Por otra parte, especificaron que “en el cementerio San Isidro de Laguna Brava el acceso es por calle 6 de Mayo, mientras que en el San Juan Bautista se utiliza únicamente el acceso principal”. Desde el Municipio recomendaron también que eviten concurrir personas mayores de 60 años y niños.

(GAL)