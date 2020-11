Procurador: Macri marca distancias con Carrió y mantiene su rechazo a Rafecas

Mauricio Macri buscará correrse de la disputa por la designación de Daniel Rafecas en la Procuración. El fundador del PRO moderó su rechazo a la posibilidad de que Juntos por el Cambio avale su pliego, aunque pidió no soslayar en la discusión a los senadores del espacio. La postura de Macri funcionó como una respuesta a la iniciativa de Elisa Carrió y al apoyo del sector del PRO liderado por Horacio Rodríguez Larreta, al señalar al "malestar" que generaron esos movimientos entre los miembros del interbloque opositor en la Cámara alta.

“Hay que ser cuidadoso. La movida provocó un problema en el Senado, un cuerpo de mucho peso político institucional. Tendrían que haberlo planteado a las autoridades en ese ámbito. Es una decisión de ellos”, dejaron trascender este domingo cerca del ex mandatario, en la previa a otra semana intensa y con actividad en el Congreso vinculada al Ministerio Público.

Carrió instaló su estrategia de aceptar la candidatura de Rafecas para “evitar” eventuales postulantes promovidos por Cristina Kirchner -como Indiana Garzón, Maximiliano Rusconi o Graciana Peñafort- con un comunicado y una serie de entrevistas, en las que pidió “ayudar” a Alberto Fernández y apuntó contra Macri. Luego recibió a Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal en su casa de Exaltación de la Cruz, lo que terminó de exponer la interna. En la previa, Diego Santilli había apoyado su decisión.

Macri se mostraba contrario a su nombramiento -la desestimación de la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina por el Memorándum con Irán funcionó como principal argumento opositor-, aunque comenzó a matizar esa posición. “Mauricio entiende que no es un planteo disparatado. Para él Rafecas no es un plan A, ni siquiera B, pero eso no significa que no sea razonable porque es un peligro que el kirchnerismo avance con mayoría simple”, transmitieron del lado del ex mandatario, e insistieron con tomar distancia de la decisión: “Va a esperar a que lo resuelva el interbloque del Senado, él no se mete. Esa esa la diferencia de tener una mirada nacional, la experiencia de algo sirve”, marcaron en ese punto una crítica a Carrió y también a Rodríguez Larreta por los movimientos en la semana.

(AG)