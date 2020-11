La China Suárez estalló de furia por un nuevo hecho de inseguridad

María Eugenia "La China" Suárez estalló en Twitter por un hecho de inseguridad que sufrió su hermano. A pocos días de ser ella misma víctima de un robo en Santiago de Chile, esta vez fue Agustín Suárez a quien amenazaron con un cuchillo sobre su panza para que entregara su celular.

La actriz escribió un tuit enfurecida por los constantes robos: "Hoy le pusieron un cuchillo en la panza a mi hermano para robarle el celular. Hay que rajarse del mundo". Y agregó indignada: "Harta estoy. Harta".

Aunque su mensaje tuvo gran repercusión en las redes sociales, la pareja de Benjamín Vicuña prefirió eliminar la publicación de su Twitter. Recordemos que la semana pasada a la actriz le robaron la billetera mientras estaba junto a sus tres hijos en un shopping de la capital chilena.

El hecho de inseguridad la sorprendió en Parque Arauco mientras estaba en el ascensor camino al estacionamiento. La actriz sostenía al pequeño Amancio en su pecho, y tomaba de la mano a Magnolia y Rufina, cuando una pareja la empujó y le sacaron la billetera.

"No nos hicieron nada, estamos bien, pero me robaron la billetera entera con todos los documentos, los carnets de la obra social, las tarjetas. Si alguien ha encontrado algún documento de mis hijos o mío, que por favor me contacte", pidió compungida, sin imaginar que pocos días después sería su hermano Agustín quien sufriría un robo.

La Nación