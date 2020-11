Vacuna rusa: Argentina recibirá 10 millones de dosis en diciembre y 15 en enero

El Gobierno comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 entre diciembre y la primera quincena de enero, según lo anunció el presidente Alberto Fernández.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis. Las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", detalló el Presidente en diálogo con la agencia Sputnik.

La compra fue confirmada por el jefe de Estado tras el viaje secreto a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, quien viajó a ese país la semana pasada para presenciar las pruebas de la vacuna.

Fuentes de Casa Rosada informaron a Clarín que Rusia le ofreció a la Argentina la posibilidad de comprar hasta 25 millones de vacunas, que son 50 millones de dosis. El Gobierno en principio va a adquirir 12,5 millones de vacunas, es decir 25 millones de dosis.

Las primeras 10 millones de vacunas estarían llegando en diciembre. El resto a principios de 2021.

Las fuentes detallaron que el país tiene negociaciones abiertas por otras vacunas en desarrollo y que por ese motivo no se confirmó ahora el cupo total que ofrece Rusia. Pero destacaron que durante el mes de noviembre -según el avance que tengan los demás ensayos- se podría ampliar la compra.

Alberto Fernández sostuvo además que esta adquisición "es muy importante, porque nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en Argentina" y destacó que con estas dosis "la mitad de la población argentina estaría vacunada".

El plan inicial -según pudo saber Clarín- apuntará a inmunizar primero a las personas que pertenecen a grupos de riesgo, al personal de la salud y a los miembros de las fuerzas de seguridad.

Al ser consultado por la agencia Sputnik sobre si él también se aplicará la vacuna, el mandatario respondió "por supuesto" y añadió: "Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo".

"A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó Fernández.

Luego de que se conociera la noticia, Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que financia el proyecto, afirmó: "La vacuna Sputnik V para Argentina será producida por nuestros socios en India, Corea, China y por varios otros países que están preparando la producción de la vacuna rusa"

El viaje de Vizzotti

La viceministra de Salud de la Nación viajó en secreto a Rusia para negociar la compra de la vacuna contra el coronavirus que desarrolló el gobierno de Vladimir Putin y que es una de las más avanzadas en cuanto a su desarrollo.

Vizzotti viajó con la asesora presidencial de Fernández, Cecilia Nicolini, y con Raquel Méndez, esposa del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán

La Sputnik V fue la primera vacuna registrada en el mundo, en agosto, cuando Putin anunció que había ganado la carrera mundial por la dosis, y que había probado hasta en su propia hija.

