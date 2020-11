La advertencia de Gildo Insfrán a la Corte

El gobernador de Formosa, Gildo Insfran, brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que acatará el fallo de la Corte Suprema que le ordenó garantizar el ingreso de 8.321 personas en una plazo de 15 dias. "Nos piden los imposible", advirtió pero aseguró: "La vamos a hacer porque los formoseños no sabemos los que es rendirse"

"Logramos mantener a Formosa sin casos de covid durante 80 días. Somos la provincia con menor cantidad de casos y muertes por covid. Gracias al pueblo de Formosa, que juntos pudimos mantener este estatus sanitario. Gracias a todos los intendentes por trabajar mancomunadamente", dijo el gobernador a modo de introducción

"Es mucho lo que hemos pasado. Ahora la Corte ha emitido un fallo que impacta en la medida sanitaria más estrategica que es el ingreso ordenado a la provincia. La Corte reconoce la autonomía de la Provincia para establecer medidas sanitarias", dijo

"Consideró que los plazos sería irrazonables para facilitar el derecho a la libre circulación. Por eso ordena a la provincia que garantice el ingreso de todos, en el plazo de 15 días hábiles", agregó

"Hemos recurrido en todas las instancias judiciales, porque entendetemos que la salud de 600.000 formoseños es un derecho superior al de la libre circulación. Está probado que no existe modaldida más segura que la nuestra, pero somos respeutosos de la Justicia y acateremos las medidas"

Según Gildo, 6.721 personas ingresaron de manera segura a la provincia y hay 16.890 personas en cuarentena. La experiencia nos dice que los centro de alojamientos preventivos

no son suficientes para que en tan poco tiempo 8.321 personas ingresen. De ellos sólo 3.366 tienen domicilio para ingresar a la provincia"

"No hay plazo prudente para atender a las 8.000 personas, la logista de todos los organismo serán reforzadas con voluntarios. Esto no nos desanima, porque somos formoseños y no sabemos lo que es rendirse"

"Hoy les propongo hacer los imposible, estoy convencido que lo podemos lograr porque no conozco pueblo más tenaz que el pueblo formoseño", concluyó