Se hizo viral después de rendir su última materia y festejar solo tomando un café

Con más de 111.500 Me Gusta y hasta 3.500 retuits, la publicación de un correntino se hizo viral en las últimas horas por mostrar el festejo más esperado de su vida después de recibirse: solo ante un café.

Rodrigo Almirón, un capitalino de 22 años de edad, se recibió el viernes de contador público en la sede correntina de la Universidad Católica de Salta y terminó la carrera el jueves a la noche, cuando el profesor le envió la nota.

Su último desafío académico fue Teoría y Técnica Impositiva II, en un aula virtual que estuvo abierta de 14 a 16 para un examen a cámara prendida que constaba de tres temas. Cada uno tenía hasta cinco preguntas a desarrollar y la más difícil fue la parte impositiva, según dijo el nuevo profesional a ellitoral.com.ar

Su publicación tuvo 3.4 millones de impresiones y un total de 1,3 millones de interacciones: antes del tuit viral tenía entre 1400 y 1500 seguidores, y ahora suma 2600.

"Cuando terminé de rendir me visitaron unos amigos para ver cómo me fue, porque sabían que estaba en mis últimas materias, pero no que era la última o si me dieron la nota, y se quedaron conmigo hasta las 21, pero el profesor me contestó a las 22", contó Rodrigo.

"Siempre pensé en ir a tomar un café solo, siempre pensé en hacer eso, hace varios años y por lo tarde que era, sumado al retroceso de fase por la pandemia en Corrientes, me calmé y no le conté a nadie, ni siquiera a mis padres ni a un amigo", siguió.

El viernes se levantó, saludó como cualquier día a sus padres y salió hacia un café en el centro. Se sentó a una mesa en la vereda y el mozo fue el primero que se enteró. La felicitación vino con la gentileza de tomarle la foto que circula por las redes con la fuerza de un viral.

"Antes de publicar la foto se me ocurrió que sería triste que mi familia se entere por una red social que me recibí", relató y admitió que previo a lanzar su imagen frente a un café con leche y dos medialunas a sus poco más de 1000 seguidores de Twitter, llamó a sus seres queridos.

Cuando se terminaba la taza ya tenía visitas que lo saludaron personalmente. La explosión fue virtual y silenciosa. Al poco tiempo su particular festejo terminó en mensajes de diversos puntos del mundo y por supuesto, con otros aditivos, como la plagahater.

"Nunca me pasó esto, que se haya hecho tan viral, llegar a tener miles de interacciones, fue increíble la cantidad de gente que me habló por privado, gente de muchos países como Colombia, México, Paraguay, Uruguay, pidiéndome consejos sobre la carrera y felicitándome", destacó.

"Hubo comentarios no tan buenos -advirtió-, pero ni siquiera les contesté, porque no me parecía seguirrefelizy que me importe lo que me digan; además vi que, a comentarios negativos saltaban cinco usuarios que ni conozco a defenderme y responder".

Y para su sorpresa, "hubo mucha gente que se sintió identificada con el festejo y me pareció algo raro, que quiere hacer eso o que lo hizo, como gente que también me contaba sus historias, qué hicieron cuando se recibieron y me llamó la atención alguien de Ingeniería que fue caminando en homenaje a su padre, o gente que en vez de café fue sola a tomar una cerveza".

Rodrigo antes de rendir la última materia cumplió una pasantía en una empresa constructora, donde trabajaba su padre. Allí cumplió 100 horas de trabajo en el área contable, donde se encargaba de comprobantes y asegura, "aprendí mucho en un ambiente amigable".

Ahora lo espera una oferta laboral en el estudio del hermano de una compañera.