Tucu López, sobre Jimena Barón: “Tenemos un código de humor que es fundamental"

Días después de su repentina ida de la casa de Daniel Osvaldo, Jimena Barón fue vista caminando por Villa Urquiza junto a un hombre. Las imágenes fueron tomadas de lejos y no tenían buena calidad, por eso algunos se confundieron y creyeron que la persona en cuestión era su ex pareja Mauro Caiazza. Sin embargo, más adelante aparecieron otras imágenes y, ante la sorpresa de los fans de La Cobra, se confirmó que el afortunado era el actor Luis el Tucu López.

La relación nació hace a mediados de agosto y, en sintonía con la decisión de Jimena de preservar su intimidad y alejarse de las redes sociales, intentaron bajo todos los medios ocultar su relación. Claro está, no lo lograron. Y de a poco, el actor se anima a abrir su corazón ante los medios y revelaron algunas intimidades de este amor.

Entrevistado por un móvil de Implacables antes del show de Auto sex, la obra virtual dirigida por José María Muscari en el Autocine de Mandarine Park, el Tucu López fue consultado qué fue lo que lo enamoró de la cantante. “Me parece espectacular. Como actriz y cantante me parece fenomenal, pero como persona es espectacular y estoy viviendo algo lindo, copado, que está bueno”.

Y agregó: “No tengo una respuesta concreta para darte respecto a qué fue lo que me conquistó. Creo que todo. Me río mucho con ella y ella se ríe mucho conmigo. Para mí la diversión y pasar bien el rato, y tengo un código de humor. Me parece fundamental. Está buenísimo, me parece que va por ahí”.

Respecto a su relación con Morrison, el hijo que Jimena tiene junto a Daniel Osvaldo, el Tucu López se limitó a decir: “Es espectacular, un niño muy divino. Pero no me gusta hablar mucho de menores de edad en los medios”.

A fines de octubre, también en diálogo con el programa conducido por Susana Roccasalvo, manifestó sobre la cantante: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”. Y, en ese sentido, agregó: “Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

En cuanto a Jimena, el periodista Rodrigo Lussich contó recientemente en Intrusos que una fuerte discusión habría sido el detonante de la ruptura con Daniel Osvaldo, después de convivir durante un par de meses durante la cuarentena obligatoria. “Un día, ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres, y se puso muy caiducha. Se puso muy triste, en serio”, reveló el panelista. “No les contestaba el teléfono ni a las amigas”, aportó su compañera Paula Varela respecto a esos días de crisis sentimental.

Ese descubrimiento habría provocado el fuerte entredicho de los papás de Momo: la actriz le reclamó al ex delantero ese intercambio con otras jóvenes. “Yo no te prometí nada”, habría sido la respuesta esgrimida, que no alcanzaron para un acercamiento. Y por lo visto, tampoco fue lo buscado. De todas formas, poco tiempo después Jimena tuvo revancha en el amor, de la mano del Tucu López.

