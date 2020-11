Durísimas declaraciones de Gallardo sobre el fútbol argentino

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, realizó hoy una radiografía sincera y crítica del fútbol argentino, al asegurar que ingresó en un proceso de "decadencia total" que le produce "pena".

El "Muñeco" advirtió sobre el desarrollo de "un fútbol bastante chato", en el que "no se juega por nada" dentro de un "contexto feo" por la ausencia de público en canchas que "no son del todo agradables a la vista".

En un mensaje directo a la dirigencia, el DT más ganador de la historia de River cuestionó la existencia de "mucha rosca política para ver desde dónde se saca ventaja".

"Hay que terminar con eso si queremos un campeonato serio -reclamó-. Tenemos que evaluar las cosas desde otro lugar. Ser serios y no parecerlo y es ahí donde dejamos muchas dudas".

"Me da pena por el fútbol argentino", lamentó Gallardo, tras involucrarse en un ambiente con "miserias propias y ajenas".

El "Muñeco" hizo su análisis en la previa al partido de mañana en Brasil ante Athletico Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores, torneo fijado como prioridad para su equipo.

River participa además de la Copa Liga Profesional, donde ocupa el segundo puesto de la zona 3 con el mismo puntaje que Banfield pero menor diferencia de gol, pero Gallardo no se mostró motivado por esa competición.

"Cuando estábamos en un momento de 'no actividad' había remarcado que el fútbol argentino iba a ingresar en decadencia total y bueno, estamos en un proceso donde se ve lo que se ve...", introdujo.

"Un fútbol bastante chato, en el que no se juega por nada y aún así es chato. No se ven partidos entretenidos, se están viendo partidos feos, en un contexto también feo porque no hay público y en unas canchas que no son del todo agradables a la vista", describió.

"Todo lo que queremos ser no lo somos ni desde el mensaje ni del pensamiento. Todas son ideas voladoras, sin sustento ni argumento", criticó.