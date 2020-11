Romina Pereiro quebró en llanto al hablar del escándalo con Morena Rial

Desde que estalló el nuevo conflicto familiar de Jorge Rial con su hija Morena, Romina Pereiro eligió el silencio a pesar de que la joven apuntó muy fuerte contra ella.

“Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra (…) Romina es peor que Agustina Kämpfer, van cabeza a cabeza, pero Romina le gana”, aseguró Morena.

Pero durante su visita a PH Podemos Hablar, Romina no pudo evitar quebrar en llanto al ver en pantalla una imagen de su boda con Rial, en la que se ve a la pareja posando con Morena, su hermana Rocío y las hijas de la nutricionista, Ema y Violeta.

“La foto de la familia ensamblada. Te agarró emoción”, acotó Andy Kusnetzoff al ver que Romina estaba conteniendo las lágrimas.

Sin poder evitar el llanto, Romina habló de su familia ensamblada y los conflictos que atraviesan en este momento: “Sí. Perdón, dije ‘no voy a llorar, no voy a llorar’ y un poco es de felicidad y otro poco porque no es fácil. Hay amor, no es fácil ensamblar familias. Hay situaciones previas a mi historia con Jorge que no tienen que ver conmigo y que trato de acompañar desde el lugar que pudo”.

Sin mencionar el nombre de More pero dejando en claro que se refería los problemas familiares que atraviesan, Pereiro expresó: “La foto del final me mató, es una mezcla de emociones. Me impactó. Nos casamos con muchas ganas de que la familia se ensamble naturalmente, tratamos de no forzar. Los dos veníamos con otras historias y las edades de las chicas son muy diferentes. Enseguida se hicieron compinches. Tuvimos momentos muy buenos como familia ensamblada, y otros no tanto”.

“Hay cosas que yo prefiero no tocar personalmente. Pero lo que sí quiero que quede claro es que hay mucho amor. El amor siempre va a estar”, agregó muy emocionada. Ycuando Analía Franchín comentó “la paciencia la tenés que tener grande como el amor”, Romina le respondió: “¡Uhhh ni te cuento!”.

Por último, reflexionó sobre por qué la impacta tanto el conflicto: “A mí lo que me pasa es que vengo de una familia en la que el vínculo entre nosotros es muy fuerte. Nos cuidamos, nos vemos, comemos asado, es un lugar en el que sabemos que cuando estamos en familia, estás seguro. Me crié así, pensando que la familia y el amor son lo más importante. Siempre hay problemas, en todas las familias, pero problemas más normales, cotidianos. Son situaciones que a veces te descolocan un poco".

"Pero repito, hay amor y cuando hay amor todo termina ganando: las mentiras o lo que haya en el medio, el amor va a ser más fuerte y, tarde o temprano, sale adelante”, cerró Romina.

