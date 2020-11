Rearte se hace cargo del presente de Comunicaciones

La temporada 2020-2021 de la Liga Nacional de Básquetbol atraviesa tiempos atípicos y complicados. Las burbujas de la zona Norte y Sur obligaron a una competencia con un formato diferente, una doble fecha en días consecutivos. Y Comunicaciones de Mercedes, dirigido por el chaqueño Ariel Rearte, no la pasó bien. Perdió los ocho partidos que disputó. Un arranque aún más impensado teniendo en cuenta que la pasada campaña cumplió una actuación diferente, aunque en una situación normal.

“Para mí no es nada lindo comenzar así la competencia. Llegamos al primer día con muchísimos contratiempos, que hoy suenan a excusas pero que realmente no nos permitieron tener un equipo armado. No tuvimos funcionamiento. Fuimos sumando jugadores a medida que pasaron las fechas”, le comentó Ariel Rearte a El Litoral. “Nos fue muy difícil poder darle una identidad al equipo y sobre todo, un funcionamiento”, agregó.

Comunicaciones es el tercer equipo en la Liga que más puntos recibe: tiene un promedio de 84,8. “Por el formato de competencia nos complicó todo un poco más. No había tiempo para entrenar, era jugar y jugar. Sabíamos que era así, pero tuvimos demasiados contratiempos con la llegada de muchos jugadores, con las lesiones antes de empezar y no lo pudimos disimular en el resultado. Otras temporadas nos pasó de tener lesiones y todo, pero ya teníamos una pretemporada con el equipo entonces podíamos tapar huecos y conservar un funcionamiento”, recalcó el director técnico, quien dirige al equipo mercedeño por cuarta temporada.

“Acá los problemas que tuvimos con los jugadores no los pudimos disimular después en la competencia. Tratamos de ir armando el equipo a medida que íbamos jugando. Es muy difícil conseguir el funcionamiento cuando estás compitiendo con el resultado en la cabeza todo el tiempo”, insistió.

La burbuja le imprimió una vorágine importante a la competencia. Dos fechas en dos días, con descansos de dos días y volver a competir. Si bien todos los equipos atravesaron la misma situación, al elenco del paiubre, le costó mucho.

“Después de dos partidos seguidos, a la intensidad que se juega en la Liga, no podés entrenar los dos días fuerte. El primer día necesitás trabajar recuperación y el segundo tenés que trabajar poquito, para guardar energías para el día del partido porque volvés a jugar dos partidos. Entonces los tiempos no dan para el desarrollo de un equipo. Lo que no pudimos hacer en el momento del armado del plantel y con la llegada de los jugadores, se fue complicando muchísimo”, explicó Rearte. “Insisto, son muchas cosas para disimular y sin lugar a dudas no lo supimos hacer y me hago cargo de la situación como entrenador, soy el responsable de que el equipo no haya funcionado”, reconoció.

Comunicaciones es el único equipo que no ganó en lo que va de la competencia. “Si tenemos que hablar de los resultados, todo va a sonar a excusas. Y lo mejor para mí es hacerme cargo de que el equipo no funcionó. Seguimos trabajando para que llegue el jugador que debe cumplir la función de 2 y seguimos trabajando para que llegue el 5. Se recuperó (Luis) Cequeira y empezó a jugar los últimos dos partidos. Jugó 15 y 18 minutos, lo que el médico nos permitió para que juegue. Son muchas cosas que son responsabilidad mía. Perdimos los ocho partidos porque no conseguimos un buen funcionamiento”, admitió.

La burbuja sanitaria

Ariel Rearte también se refirió a la burbuja sanitaria en la que se encuentra su plantel. “Estoy muy conforme por lo que hizo mi equipo, por el comportamiento que tuvo. De todo el personal que viajó con el club. Seguramente se han cometido errores, porque los hechos así lo demuestran. Nosotros estamos en Buenos Aires, tratando de mejorar nuestro protocolo, para cometer menos errores y estar listos para el reinicio”, afirmó.

(BAG)