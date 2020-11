Midón se encuentra en EE.UU. para jugar el Orange Bowl

El juvenil tenista correntino Lautaro Midón (16 años, 304 del ranking ITF Juniors), se encuentra en Estados Unidos, donde intentará ganarse un lugar en el cuadro principal del tradicional Orange Bowl.

La competencia que tiene por sede a la Florida es uno de los torneos más reconocidos del circuito juvenil mundial, casi a la par de los Grand Slams, y que cuenta con cuatro categorías (de Sub-12 a Sub-18, damas y caballeros), ha sabido ser escenario de varios triunfos argentinos. Por allí festejaron, entre otros, Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Guillermo Coria y Juan Martín del Potro.

Es además uno de los seis eventos de Grado A fuera de los Grand Slams que tienen los mayores puntos de clasificación en el ITF World Tennis Tour Juniors.

La competencia se desarrollará del 7 al 13 de diciembre, en canchas sobre superficies duras.

Para Midón, la competencia significará su quinta participación del año en el circuito juvenil. La semana pasada compitió en el J4 de Guatemala (Grado 4). Allí alcanzó la segunda ronda del cuadro principal y perdió frente al estadounidense Yannik Rahman 6-3, 2-6 y 7-6(3). En el debut había vencido al peruano Martín Pestana por 6-2 y 6-3.

El torneo centroamericano marcó además el regreso al circuito del correntino, luego de que volvieran las competencias, en medio de la pandemia por el coronavirus.

También fue su primer torneo con nuevo entrenador, como él mismo lo señaló en sus redes sociales. Desde el mes en transcurso es dirigido por Patricio Reynoso, en tanto que su entrenador principal es Luis Gustavo Lobo.

“Estoy iniciando una nueva etapa en mi carrera que apunta a seguir creciendo para ser tenista profesional. Ya hace un mes que estoy viviendo en Buenos Aires y trabajando con un nuevo equipo técnico”, escribió días atrás el correntino en su cuenta de Instagram.

“Les aseguro que daré mi 110 % para agradecer todas las expectativas y el apoyo que me dan los entrenadores, sponsors y marcas que me acompañan. Gracias a mi familia y amigos que me acompañan en este sueño”, expresó Lautaro Midón.

Caída y triunfo de Monzón

Tal como sucedió la semana pasada en el M15 de Villena, en España, el correntino Ignacio Monzón quedó a un paso de acceder al cuadro principal del M15 de El Cairo en Egipto. En la tercera ronda de la clasificación perdió frente al holandés Niels Visker 6-2, 2-6 y 10-3.

No obstante, en el cuadro de dobles obtuvo un buen resultado. En compañía de Fermín Tenti se impusieron a los oriundos de India, Tarun Anirudh Chilakalapudi y Vignesh Peranamallur, por un doble 6-1.

Por un lugar en las semifinales, la pareja argentina se medirá al dueto de compatriotas compuesto por Juan Bautista Otegui y Juan Pablo Paz.

(BAG)