Boleto: en extraordinaria se definirá la nueva tarifa y se estira el debate en comisiones

En la sesión de ayer del Concejo Deliberante tomó estado parlamentario el pedido del sector empresarial de ajustar la tarifa del servicio urbano de pasajeros a $43,95. Y mientras la oposición ratifica el rechazo a cualquier suba del pasaje y el oficialismo adhiere a la propuesta del Ejecutivo municipal, los aliados piden que el incremento sea menor.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación para su análisis pormenorizado.

En la última sesión ordinaria, que se llevó adelante en la Sociedad Española y que duró media hora, ingresó el expediente remitido por el Ejecutivo municipal que propone una pasaje a $43,95. El Litoral dialogó con la concejal Soledad Pérez, del Frente de Todos, quien dijo que “no hay apuro para tratarlos. El vecino no quiere el incremento y el oficialismo no pudo avanzar sobre tablas porque no cuenta con los dos tercios, dada la ausencia del concejal Fabián Nieves”.

En cuanto a los pasos que debe seguir el expediente, comentó que “se debe llamar a extraordinaria, para la primera y segunda lectura y la convocatoria a audiencia pública. El proceso va a demandar unos 45 días más”.

“Pero lo mejor será que no salga ese proyecto y se espere hasta el año que viene y que quede en comisión. Los sueldos son bajos y ahora que los comerciantes pueden trabajar doble horario esto sería una locura”, sostuvo Pérez.

Para luego ratificar que “nosotros como oposición vamos a rechazar cualquier tipo de incremento y por eso no vamos a agilizar los tiempos. Creo que ellos van a terminar votando porque tienen la mayoría, aunque no sé qué posición tomarán los concejales Esteban ‘Toto’ Ibañez, del Partido Nuevo, y José Antonio Romero Brisco, presidente del PA”.

En este sentido, el concejal José Antonio Romero Brisco, presidente del PA, dijo a El Litoral que “en nuestro bloque estamos evaluando los incrementos que se dieron en las provincias, aunque en el NEA no se avanzó en eso, pero sí en otras”.

“Estamos evaluando los subsistidos que manda Nación al transporte. Mañana (por hoy) vamos a tener una reunión con autoridades provinciales sobre el tema. Vamos a analizar como bloque lo que se va a recibir y cómo se van a distribuir, como así también los costos que mandaron del Simu y el Ejecutivo municipal”.

“También vamos a analizar los incrementos salariales que hubo en la comuna, en el comercios y otros rubros, para ser serios, y si bien la realidad es que todas las cosas subieron y el momento es malísimo económicamente y a la gente le impacta todo”.

“El rol nuestro no tiene que ser decir todo que sí, hay que ser equilibrados en la cuestión, que impacte lo menos posible en el bolsillo de la gente y que cuenten con un servicio digno, que muchas veces se deja de discutir por esta cuestión de la tarifa”.

“Creo que se debe tratar, pero no tenemos por qué atarnos bajo ningún punto de vista al número que mandó el Ejecutivo y al que plantean las empresas, porque el número lo tienen que dar los concejales. En la calle se ve lo que vale la plata ante los incrementos. Nosotros debemos sacar un número propio, que va a ser lo más justo”.

Se debe considerar que la Cetuc solicitó un incremento del precio del boleto a $53,65 (que implica un aumento del 80 por ciento) y el Ejecutivo remitió el proyecto de ordenanza con el cálculo técnico que asciende a $43,95 (representa una suba del 47 %).

Vale señalar que el concejal Esteban “Toto” Ibañez, del Partido Nuevo, ayer en diálogo con Radio Sudamericana dijo que “desde el partido consideramos que como mucho el aumento puede llegar a $40, pero de ninguna manera a los $43”.

“En este contexto de inflación que vivimos es inevitable que todo suba, el tema está en cuánto; lo que tenemos que hacer nosotros es suavizar para que el monto no perjudique a los usuarios”.

(MNR)