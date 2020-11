El sentido mensaje de Santiago del Moro para Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity

No es casualidad que, por primera vez en su vida, Claudia Villafañe haya aceptado participar de un programa de televisión. Y que el mismo esté a cargo de Santiago del Moro. El conductor de Masterchef Celebrity es amigo íntimo de Dalma Maradona desde hace muchos años, Y, a partir de esta relación, generó un vínculo muy cercano con la empresaria, quien hoy es una de las participantes más destacadas del reality de gastronomía de Telefé.

Por eso, a pesar de que el programa se graba con más de veinte días de anticipación y que la ex de Diego Maradona no iba a estar al aire por tratarse durante toda la semana, en la que los famosos eliminados están compitiendo por lograr una chance de volver al certamen, Del Moro no podía omitir un mensaje dirigido a Villafañe tras la muerte del astro. Así que, antes de que comenzara la emisión original, le dio su más sentido pésame a Claudia.

“Es muy difícil para mí estar aquí parado hoy. Estoy en representación de un montón de compañeros y compañeras que trabajamos todos los días, que armamos este programa, que hacemos este programa que gusta tanto a la familia argentina. Hoy es un día muy especial. Es un día de duelo nacional. Murió el Diego. Y, como todos sabrán, aquí en este programa, prácticamente todas las noches, brilla ella: Claudia Villafañe”, comenzó diciendo el conductor.

Y luego explicó: “Queríamos, obviamente, estar junto a ella, junto a su familia. Y arrancar este programa de esta manera. Simplemente, dándole el pésame y diciéndole que también estamos al igual que ustedes consternados con la noticia de la muerte del Diez”.

Tratando de dejar de lado todas las polémicas que generó Maradona en relación a sus vínculos personales y sus opiniones políticas, Santiago se ocupó de destacar sus méritos como futbolista. “Lo vamos a amar en cuanto a lo deportivo. Y, seguramente, el duelo va por dentro de cada uno de los argentinos que está ahí, del otro lado, viendo. Es un día que no nos vamos a olvidar nunca más”, dijo mirando a cámara.

En tanto, previo a dar comienzo a la tercera gala de repechaje, Del Moro explicó: “Este programa es así. Masterchef es una celebración todos los días, el programa de la familia argentina. Pero, antes de arrancar el programa que hacemos cada noche por la pantalla de Telefé, yo en representación de un montón de compañeros y compañeras, quería darle el más sentido pésame para nuestra amiga y compañera, Claudia Villafañe, y para los hijos e hijas (de Diego).

Cabe señalar que, mientras el programa salía al aire, la empresaria estaba llegando con sus hijas, Dalma y Gianinna, a la Casa Rosada, dónde habían comenzado los preparativos para el velatorio de Maradona, ya que había decidido ocuparse ella misma de esos trámites para evitarles ese mal momento a las chicas.

Por otra parte, modo personal y más allá de los llamados directos a la familia, Santiago también recurrió a las redes sociales para despedir al ídolo. “QEPD Diego”, escribió en su cuenta de Twitter junto al símbolo del infinito. Y luego, en su Instagram, compartió una foto en blanco y negro de Maradona, en sus años de juventud, y escribió: “Descansa en Paz D10S”.

