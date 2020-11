Unos ocho meses fugaces en Sevilla

“Que nadie se equivoque y piense que me olvidé de jugar al fútbol. Aquí estoy, resucité, y vuelvo por el título que me quitaron, para demostrar que algo me deben”. Con los aplausos de la hinchada aún retronando en las gradas del Sánchez Pizjuán, después de entregarse a él en su presentación, Maradona avisaba de sus intenciones.

En Sevilla, sin embargo, quedó el recuerdo de ocho meses mágicos e intensos a partes iguales, con imágenes sublimes en el terreno de juego, un rendimiento irregular en lo que era su retorno después de la primera sanción de la Fifa y aventuras nunca explicadas de su permanencia en la ciudad.

Allí completó 30 partidos, marcando 8 goles y repartiendo 13 asistencias.