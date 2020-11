Desde Tyson hasta Comaneci y Romario, todos mostraron su tristeza

Atletas, futbolistas, boxeadores y exjugadores mostraron su tristeza por la muerte de Diego Maradona, a quien le dedicaron sentidas despedidas a través de sus redes sociales. Las siguientes son algunas de esas expresiones: Mike Tyson (exboxeador estadounidense): “La Mano de Dios, nos ha dejado Maradona. En el 86 ambos ganamos nuestros campeonatos. Era uno de mis héroes y un amigo. Lo respetaba mucho. Lo extrañaremos mucho”.

Lotthar Matthaeus (exfutbolista alemán): “Mi amigo. RIP”.

Romario (exfutbolista brasileño): “Mi amigo se ha ido. ¡Maradona, la leyenda! El argentino que conquistó el mundo con el balón en los pies, pero también por su alegría y personalidad única. Ya lo he dicho algunas veces, de los jugadores que vi en el campo, él fue el mejor. Su paso por el mundo trajo mucha felicidad a su país y nos deleitó a todos. Nunca olvidaré las risas que tuvimos juntos. Ciertamente, nunca fue un oponente. Me llamó Chapulin y me trató como a un hermano. Un chico que se fue demasiado pronto. Mi abrazo a los argentinos, a la familia. ¡Qué tristeza, ve con Dios, hermano!”.

Nadia Comaneci (exatleta rumana): “Muy triste saber del fallecimiento de una leyenda RIP”.