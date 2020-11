Revancha con paliza de los All Blacks ante los Pumas: 38 a 0

Tras el histórico primer triunfo ante los All Blacks y la igualdad versus los Wallabies, el conjunto comandado por Mario Ledesma disputó su tercer encuentro por el renovado Tres Naciones. Fue un partido totalmente diferente al que se jugó hace un par de semanas: en esta oportunidad, el equipo que conduce Ian Foster fue muy superior a Los Pumas y por eso se llevó la victoria por 38-0.

Como había anunciado después del empate ante los Wallabies, Ledesma realizó una importante rotación dentro del equipo y solo mantuvo a cinco jugadores que iniciaron el encuentro del fin de semana pasado: Julián Montoya (primera línea), Guido Petti (segunda línea), Pablo Matera y Marcos Kremer (tercera línea) y Nicolás Sánchez (medio apertura), la gran figura del plantel en lo que va de la competencia y autor de todos los puntos del combinado argentino.

En lo que tiene que ver con el juego, los de Negro comenzaron a mover muy bien el balón y ya a los 12 minutos cayó el primer try gracias a Dan Coles, que sumado a la conversión de Mo’unga, se pusieron al frente 7-0. A partir de ponerse en ventaja, los neozelandeses se propusieron seguir buscando el in goal argentino. Así fue como ampliaron la ventaja con otro penal del número 10 de los All Black.

Y a los 25′ tuvieron otra oportunidad de marcar, pero Clark tocó la línea lateral en la ofensiva y el TMO confirmó que no fue try. Una situación similar ocurrió al final de la primera etapa: Mo’unga tuvo en sus pies la chance de estirar la ventaja, pero el penal pegó en uno de los palos y el tiempo inicial terminó 10-0 para Nueva Zelanda.

En el segundo tiempo, los All Blacks continuaron presionando en ataque al equipo de Mario Ledesma y con el empuje de Caleb Clars, uno de los mejores del encuentro, llegó el segundo try del duelo que se disputó en Newcastle a los 12 minutos del epílogo. En dominio total de todas las fases del juego, los neozelandeses se aprovecharon de dos errores de los argentinos en el control de la pelota y, gracias a dos intercepciones del fullback Will Jordan, festejaron dos anotaciones consecutivas para ampliar la ventaja a 31-0 cuando faltaban menos de 10′ para el cierre.

Try de Tuipolotu y conversión de Mo’unga en el final para cerrar con un contundente 38-0. Los All Blacks quedaron muy cerca de celebrar el título. El próximo sábado 5 de diciembre, en el mismo horario y en el Bankwest Stadium de Parramatta, Los Pumas se enfrentarán a Australia en lo que será el cierre del Tres Naciones para el equipo nacional.

¿Qué tendría que ocurrir para que argentinos o australianos le arrebaten el campeonato a los neozelandeses? Los de celeste y blanco deberían ganar por 93 puntos de diferencia, mientras que los Wallabies tendrían que hacerlo por 101 unidades.

Formaciones:

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, y 3- Santiago Medrano; 4- Guido Petti, y 5- Lucas Paulos; 6- Pablo Matera (capitán), 7- Marcos Kremer, y 8-Facundo Isa; 9- Felipe Ezcurra, y 10- Nicolás Sánchez; 11- Santiago Cordero, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Juan Cruz Mallía, y 14- Ramiro Moyano; 15- Emiliano Boffelli.

Suplentes: 16- Santiago Socino, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Lucio Sordoni, 19- Matías Alemanno, 20- Santiago Grondona, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Santiago Carreras, y 23- Lucas Mensa.

All Blacks: 1. Joe Moody, 2. Dane Coles, y 3. Nepo Laulala; 4. Scott Barrett, y 5. Samuel Whitelock; 6. Akira Ioane, 7. Sam Cane (capitán), y 8. Ardie Savea; 9. Aaron Smith, y 10. Richie Mo’unga; 11. Caleb Clarke, 12. Jack Goodhue, 13. Anton Lienert-Brown, y 14. Jordie Barrett; 15. Beauden Barrett.

Suplentes: 16- Codie Taylor, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Tyrel Lomax, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Hoskins Sotutu, 21- TJ Perenara, 22- Rieko Ioane, y 23- Will Jordan.

Estadio: McDonald Jones Stadium, Newcastle

Árbitro: Nic Berry (Australia)

Asistentes: Angus Gardner y Ben O’Keeffe

TMO: Paul Williams

Tabla de posiciones: